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Sweet Savage

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|||| 17 июн 2026

SWEET SAVAGE записали новые песни с VIVIAN CAMPBELL впервые за 45 лет



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VIVIAN CAMPBELL сообщил о воссоединении со своими коллегами по SWEET SAVAGE для записи новой музыки, которая станет первой за почти 45 лет. Об этом рассказал Ray Haller на фестивале Download, сказав, что Vivan записал две новые треки с пионерами тяжелого металла из Белфаста.

«Universal захотели выпустить наш старый материал, вот мы и подорвались. Мы перебрали все записи и кассеты из 80-х. А потом Viv и я решили, почему бы нам не записать еще и две новые темы? Сказано — сделано, мы готовы рок-н-роллить!»

Будущий сборник будет содержать ранее нереализованные и редкие записи коллектива классической эпохи. По словам вокалиста, он лишь подчеркнет качества творчества и записи ранних SWEET SAVAGE, которые и закрепили их статус одних из важных единиц NWOBHM.

«Мы посчитали, что будет наиболее правильным попридержать все до начала года. Но эти два новых трека просто изумительны. Это Viv и это именно тот самый Viv, которого мы все так хорошо знаем».




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