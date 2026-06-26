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ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов»
47
Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и...
38
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
36
MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D.
33
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
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ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов»
47
Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и...
38
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
36
MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D.
33
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
все новости группы
The Pineapple Thief
Великобритания
Progressive Rock
Progressive Metal
http://www.pineapplethief.com
Myspace:
http://www.myspace.com/thepineapplethief
Facebook:
https://www.facebook.com/thepineapplethief
26 июн 2026
:
Новое видео THE PINEAPPLE THIEF
15 апр 2026
:
THE PINEAPPLE THIEF на INSIDEOUT MUSIC
30 ноя 2023
:
Новое видео THE PINEAPPLE THIEF
3 сен 2020
:
Новое видео THE PINEAPPLE THIEF
17 июл 2020
:
Новое видео THE PINEAPPLE THIEF
20 июн 2020
:
Новое видео THE PINEAPPLE THIEF
23 окт 2019
:
Вокалист THE PINEAPPLE THIEF выпустил новое видео
1 окт 2019
:
Фрагмент концертного альбома THE PINEAPPLE THIEF
16 янв 2019
:
Новое видео THE PINEAPPLE THIEF
25 ноя 2018
:
Новая песня THE PINEAPPLE THIEF
12 авг 2018
:
Новое видео THE PINEAPPLE THIEF
15 июн 2018
:
Новая песня THE PINEAPPLE THIEF
27 окт 2017
:
Трейлер к концертному фильму THE PINEAPPLE THIEF
23 окт 2017
:
Фрагмент нового фильма THE PINEAPPLE THIEF
12 сен 2017
:
Концертное видео THE PINEAPPLE THIEF
25 июл 2016
:
Новое видео THE PINEAPPLE THIEF
25 май 2016
:
Видео с текстом от THE PINEAPPLE THIEF
12 май 2016
:
Новый альбом THE PINEAPPLE THIEF выйдет в августе
26 янв 2016
:
Новая песня вокалиста THE PINEAPPLE THIEF
6 ноя 2014
:
Акустика от THE PINEAPPLE THIEF
28 апр 2013
:
Новое видео THE PINEAPPLE THIEF
5 сен 2012
:
Новый альбом THE PINEAPPLE THIEF доступен для прослушивания
4 сен 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE PINEAPPLE THIEF
26 июн 2026
Новое видео THE PINEAPPLE THIEF
Hold The Ashes, новое видео THE PINEAPPLE THIEF, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, выходящего на InsideOutMusic.
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26 июн 2026
Орион
Стёб. Эклектика. Микс всего. Стёб. Стёб. Гениальность.
27 июн 2026
Rocky Wolfsson
Орион
,
да просто обычный прог в духе Marillion... А так песня хороша.
просмотров: 579
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).