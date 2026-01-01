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Sons of Liberty

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JON SCHAFFER: «В душе я понимаю, что нужно сделать еще один альбом SONS OF LIBERTY»



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JON'a SCHAFFER'a в одном из недавних интервью спросили, является ли SONS OF LIBERTY для него исключительно студийным проектом или у группы есть планы отправиться в тур:

«Да, это проект. В каком-то смысле — мой сольный проект, хотя не совсем, потому что в его создании участвовало много разных людей. Так что Matt O'Rourke, который недавно присоединился к SONS OF LIBERTY в качестве гитариста, сыграет и на следующем студийном альбоме.

Буквально несколько недель назад я впервые за несколько лет снова взял в руки гитару. У Matt'a отличные идеи по аранжировкам, у меня тоже начинают появляться новые задумки, так что, думаю, мы сделаем что-то действительно классное. А вот кто еще будет участвовать в записи, пока не знаю.

Что касается гастролей, то никаких планов у нас сейчас нет. Хотя они могут появиться — все будет зависеть от того, какие возможности подвернутся. Но это никогда не было главной целью проекта. Я почти уверен, что в будущем будет еще ICED EARTH, но на сто процентов пока ничего сказать не могу. Как я уже говорил, я только начинаю выбираться из своего кошмара и снова возвращаюсь к музыке.

Душа подсказывает мне, что нужно открыть новую главу SONS OF LIBERTY, записать еще один альбом, который покажет, о чем я думаю сейчас и что у меня в голове. А уже потом посмотрим, что будет дальше. Но в ближайшее время никаких планов выводить проект на сцену нет. Хотя нам уже поступало несколько предложений. Так что посмотрим. Возможно. Все может быть».




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