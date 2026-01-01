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TOMMY LEE: «Игра на барабанах в хард-рок- или хеви-металл-группе — это скорее спорт»



TOMMY LEE в недавнем интервью "Joe Rogan Experience" рассказал о физических нагрузках, связанных с игрой на барабанах в MÖTLEY CRÜE:



«Я задумался: "Как так получилось, что я вешу сейчас столько же, чёрт возьми, сколько весил в средней школе? Это чертовски странно". А я ем что захочу. Я не сижу на диете и не следую какому-то строгому режиму питания. Я подумал: "Надо проверить". Это было много лет назад. Я купил что-то вроде шагомера, который пристёгиваешь к ботинку, — такие устройства используют бегуны… Это старая версия. Просто пристёгиваешь его к кроссовку, и он показывает, сколько миль ты пробежал. Так что я купил один такой шагомер и решил попробовать его. Я подумал: "Интересно, сколько миль я набегаю за двухчасовое шоу? Не знаю. Кто знает?" Я потный как чёрт, и после концерта у меня в ушах только звон, и я разбит, я выдыхаюсь. И вот я снял шагомер после концерта, посмотрел на него, а там было написано 13,3 миль. И я понял: "Вот почему я такой худой".



Игра на барабанах в хард-рок- или хеви-металл-группе — это скорее спорт. И ты сердцебиение группы, чувак. Говорят, что группа хороша настолько, насколько хорош её барабанщик, и это действительно правда, и я говорю это не только потому, что сам барабанщик. Но на барабанщике лежит огромная ответственность. Все эти люди, которые двигаются в зале, — это во многом моя заслуга. И я не говорю, что всё это благодаря мне, но я задаю темп и заставляю людей двигаться. Это требует огромных усилий. То количество энергии, которое я вкладываю в игру, я получаю обратно, и я это вижу и думаю: "Чёрт, я завёл публику". И это классное ощущение. Но это ответственность, и это физически тяжело, и это изматывает. Но это чертовски круто. Я живу ради этого».







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