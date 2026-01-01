TOMMY LEE: «Игра на барабанах в хард-рок- или хеви-металл-группе — это скорее спорт»

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США
30 дек 2020 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «COVID-19 даст и хорошее»
18 дек 2020 :
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На основе хоум-видео TOMMY LEE & PAMELA ANDERSON снимут сериал
29 ноя 2020 :
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TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»
13 ноя 2020 :
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MACHINE GUN KELLY, 24KGOLDN в новом треке TOMMY LEE
6 ноя 2020 :
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TOMMY LEE: «Говорил и буду говорить!»
27 окт 2020 :
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TOMMY LEE о Джоне Траволте: «Он, пожалуй, самый милый человек из всех, кого я когда-либо встречал»
19 окт 2020 :
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TOMMY LEE — TED'y NUGENT'y: «Как, вы всё ещё живы, сударь?»
19 окт 2020 :
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TED NUGENT — о TOMMY LEE: «Он же нарик»
18 окт 2020 :
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TOMMY LEE: «Если Трампа выберут опять, я с...у!»
16 окт 2020 :
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Новое видео TOMMY LEE
17 авг 2020 :
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TOMMY LEE представил новый сингл
13 июл 2020 :
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TOMMY LEE представил видео на ремикс TYLA YAWEH/POST MALONE
30 июн 2020 :
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TOMMY LEE о ремиксе темы TYLA YAWEH/POST MALONE: «Это как NIRVANA пополам с GREEN DAY»
23 июн 2020 :
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TOMMY LEE защищает Твиттер от нападок Трампа
21 июн 2020 :
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TOMMY LEE записал кавер-версию Принса
17 июн 2020 :
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TOMMY LEE — о тех, кто повлиял на его игру
16 июн 2020 :
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TOMMY LEE о новом треке с POST MALONE
12 июн 2020 :
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TOMMY LEE записал партии для нового трека POST MALONE
5 июн 2020 :
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Новые видео TOMMY LEE
4 июн 2020 :
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TOMMY LEE выпустит пару песен
21 май 2020 :
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Сын барабанщика TOMMY LEE в MIDNIGHT KIDS
17 май 2020 :
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TOMMY LEE: «задолбали письма от фанатов!»
5 май 2020 :
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Экскурсия по дому TOMMY LEE
29 апр 2020 :
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TOMMY LEE и CHARLIE BENANTE о совете Трампа употреблять дезинфицирующее средство для профилактики COVID-19
29 мар 2020 :
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TOMMY LEE: «Сидите дома, вы мне нужны еще летом!»
28 мар 2020 :
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TOMMY LEE: «Наш долбодятел во всей красе!»
16 мар 2020 :
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TOMMY LEE о коронавирусе: «Запрусь и буду сочинять»
5 мар 2020 :
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TOMMY LEE о Трампе: «Ну и что ж ты такой е...о-то, а?!»
13 фев 2020 :
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TOMMY LEE сыграл преподавателя
22 дек 2019 :
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TOMMY LEE об импичменте
25 ноя 2019 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE посещает...
19 сен 2019 :
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TOMMY LEE опубликовал видео пениса, но вроде не своего
16 сен 2019 :
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TOMMY LEE завершил работу над альбомом
1 сен 2019 :
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TOMMY LEE смеётся над Трампом
24 фев 2019 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE назвал Дональда Трампа «недоумком»
24 дек 2018 :
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TOMMY LEE: «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — придурки»
30 ноя 2018 :
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TOMMY LEE обвинил рэпера Трэвиса Скотта в плагиате
30 авг 2018 :
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NIKKI SIXX и TOMMY LEE объединили усилия в студии
1 июн 2018 :
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TOMMY LEE вновь пытается продать дом
15 фев 2018 :
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TOMMY LEE обручился с BRITTANY FURLAN
20 янв 2018 :
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MACHINE GUN KELLY сыграет TOMMY LEE
7 июл 2017 :
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TOMMY LEE против забега с быками
29 апр 2016 :
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TOMMY LEE продает дом
25 ноя 2015 :
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TOMMY LEE вылечилcя от гепатита
25 сен 2015 :
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TOMMY LEE троллит LARS'a
4 авг 2015 :
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TOMMY LEE: «Чем старше я становлюсь, тем меня меньше волнует чужое мнение»
23 июл 2015 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE о планах на послетурье
15 май 2015 :
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE сотрудничает с диджеем
3 мар 2013 :
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Фотограф подал в суд на TOMMY LEE
29 июн 2012 :
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TOMMY LEE любит своих фанатов, но ненавидит фотографироваться
8 апр 2011 :
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TOMMY LEE «с удовольствием поработал бы» с LADY GAGA
22 дек 2010 :
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Акустическая тема от TOMMY LEE в сериале "Californication"
18 июн 2010 :
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TOMMY LEE снимется в эпизоде «Калифрении»
13 май 2009 :
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TOMMY LEE открыл собственную студию
5 авг 2005 :
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TOMMY LEE подписался на SPV
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сегодня
TOMMY LEE: «Игра на барабанах в хард-рок- или хеви-металл-группе — это скорее спорт»
TOMMY LEE в недавнем интервью "Joe Rogan Experience" рассказал о физических нагрузках, связанных с игрой на барабанах в MÖTLEY CRÜE:
«Я задумался: "Как так получилось, что я вешу сейчас столько же, чёрт возьми, сколько весил в средней школе? Это чертовски странно". А я ем что захочу. Я не сижу на диете и не следую какому-то строгому режиму питания. Я подумал: "Надо проверить". Это было много лет назад. Я купил что-то вроде шагомера, который пристёгиваешь к ботинку, — такие устройства используют бегуны… Это старая версия. Просто пристёгиваешь его к кроссовку, и он показывает, сколько миль ты пробежал. Так что я купил один такой шагомер и решил попробовать его. Я подумал: "Интересно, сколько миль я набегаю за двухчасовое шоу? Не знаю. Кто знает?" Я потный как чёрт, и после концерта у меня в ушах только звон, и я разбит, я выдыхаюсь. И вот я снял шагомер после концерта, посмотрел на него, а там было написано 13,3 миль. И я понял: "Вот почему я такой худой".
Игра на барабанах в хард-рок- или хеви-металл-группе — это скорее спорт. И ты сердцебиение группы, чувак. Говорят, что группа хороша настолько, насколько хорош её барабанщик, и это действительно правда, и я говорю это не только потому, что сам барабанщик. Но на барабанщике лежит огромная ответственность. Все эти люди, которые двигаются в зале, — это во многом моя заслуга. И я не говорю, что всё это благодаря мне, но я задаю темп и заставляю людей двигаться. Это требует огромных усилий. То количество энергии, которое я вкладываю в игру, я получаю обратно, и я это вижу и думаю: "Чёрт, я завёл публику". И это классное ощущение. Но это ответственность, и это физически тяжело, и это изматывает. Но это чертовски круто. Я живу ради этого».
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