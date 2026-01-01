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Новый альбом BRAINSTORM выйдет весной



BRAINSTORM сообщили о том, что их новая пластинка получила название Nightfall и будет выпущена весной на Reigning Phoenix Music. Andy B. Franck:



«Давно вы от меня ничего не слышали, правда? Ну что ж, пристегните ремни — ведь в следующем году выходит наш новый альбом Nightfall, который погрузит нас ещё глубже в мир индийской мифологии и демонические сферы.



Nightfall перенесёт вас в мир красоты и грации, но также и смерти и отчаяния. Я так взволнован и не могу дождаться, когда смогу утащить вас всех в эти бездны вместе со мной, ха-ха! Мне очень хочется вернуть в традиционное звучание больше этой сырой, первобытной силы. Результат поразит вас до глубины души, а с моим другом Seeb (Sebastian ‘Seeb’ Leverman | Orden Ogan) за микшерным пультом мы можем рассчитывать на потрясающий металл-альбом весной 2027 года! Так что готовьтесь к невероятному путешествию…» http://www.brainstorm-web.net/





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