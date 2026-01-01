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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Brainstorm

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13 июл 2026 : 		 Новый альбом BRAINSTORM выйдет весной

20 авг 2025 : 		 Новое видео BRAINSTORM

28 фев 2025 : 		 Видео с текстом от BRAINSTORM

14 фев 2025 : 		 Новое видео BRAINSTORM

16 янв 2025 : 		 Видео с текстом от BRAINSTORM

12 дек 2024 : 		 Новое видео BRAINSTORM

19 янв 2022 : 		 Из BRAINSTORM ушел басист

20 окт 2021 : 		 Видео с текстом от BRAINSTORM

3 сен 2021 : 		 Новое видео BRAINSTORM

19 июл 2021 : 		 Новое видео BRAINSTORM

24 июн 2021 : 		 Видео с текстом от BRAINSTORM

14 май 2021 : 		 Лидер RAGE в новом видео BRAINSTORM

10 май 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BRAINSTORM

3 окт 2020 : 		 BRAINSTORM выпустят альбом в следующем году

19 апр 2019 : 		 BRAINSTORM продлили сотрудничество с AFM Records

15 янв 2019 : 		 Новая песня BRAINSTORM

16 окт 2018 : 		 Новое видео BRAINSTORM

26 авг 2018 : 		 Новое видео BRAINSTORM

21 июл 2018 : 		 Новая песня BRAINSTORM

29 июн 2018 : 		 Подобности о новом альбоме BRAINSTORM

16 мар 2018 : 		 BRAINSTORM выпустят новый альбом осенью

16 сен 2016 : 		 Альбом BRAINSTORM выйдет на виниле

14 сен 2016 : 		 Ремикшированная песня BRAINSTORM

6 сен 2016 : 		 Ремикшированная песня BRAINSTORM

31 авг 2016 : 		 Ремикшированная песня BRAINSTORM

10 авг 2016 : 		 BRAINSTORM перевыпустят альбом 2009 года
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Новый альбом BRAINSTORM выйдет весной



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BRAINSTORM сообщили о том, что их новая пластинка получила название Nightfall и будет выпущена весной на Reigning Phoenix Music. Andy B. Franck:

«Давно вы от меня ничего не слышали, правда? Ну что ж, пристегните ремни — ведь в следующем году выходит наш новый альбом Nightfall, который погрузит нас ещё глубже в мир индийской мифологии и демонические сферы.

Nightfall перенесёт вас в мир красоты и грации, но также и смерти и отчаяния. Я так взволнован и не могу дождаться, когда смогу утащить вас всех в эти бездны вместе со мной, ха-ха! Мне очень хочется вернуть в традиционное звучание больше этой сырой, первобытной силы. Результат поразит вас до глубины души, а с моим другом Seeb (Sebastian ‘Seeb’ Leverman | Orden Ogan) за микшерным пультом мы можем рассчитывать на потрясающий металл-альбом весной 2027 года! Так что готовьтесь к невероятному путешествию…»



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