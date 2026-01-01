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Кавер-версия от NIGHT IN GALES



NIGHT IN GALES опубликовали собственный вариант прочтения классического трека IRON MAIDEN Iron Maiden. Этот трек взят из нового ЕР The Iron Maiden:



1. Iron Maiden (Iron Maiden cover)

2. A Spark in the Crimson Eclipse



С "The Iron Maiden" NIGHT IN GALES возвращается к своим корням, соединяя при этом прошлое и настоящее. 7-дюймовый виниловый релиз — не просто сборник кавер-версий: он запечатлевает важную главу из ранней истории немецкого мелодичного дэт-метала.



В период с 1995 по 1996 год их версия песни Iron Maiden регулярно входила в концертную программу. В те времена, когда в их распоряжении был лишь материал с демо-MCD «Sylphlike», кавер-версии помогали удлинить выступления и стали ключевой составляющей ранней энергии и амбиций группы.



Вторая сторона пластинки также обращается к прошлому: "A Spark In The Crimson Eclipse" была одной из первых своих песен, написанной вскоре после «Sylphlike» в 1995–1996 годах. Вместе с "Iron Maiden" она вскоре стала фаворитом концертной программы. Оба трека позже появились на строго лимитированном 7-дюймовом сингле «Razor» 1996 года, который сегодня считается культовым релизом среди давних поклонников. Песня была перезаписана для студийного альбома "Dawnlight Garden" 2020 года, тираж которого был полностью распродан.



Теперь эти кусочки истории возвращаются в ограниченном издании (300 экземпляров) на чёрно-красном 7-дюймовом виниле «Corona». Цветовая гамма соответствует тёмному, детализированному оформлению от Саймона Боссерта, что делает этот релиз чрезвычайно ценным для коллекционеров. Этот специальный релиз от NIGHT IN GALES — дань уважения их истокам — искренней и глубоко укоренённой в духе того, с чего всё началось.







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