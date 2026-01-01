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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Night in Gales

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11 июл 2026 : 		 Кавер-версия от NIGHT IN GALES

15 дек 2025 : 		 Новое видео NIGHT IN GALES

31 окт 2025 : 		 Перезаписанный ЕР NIGHT IN GALES доступен для прослушивания

18 окт 2025 : 		 Обновленная песня NIGHT IN GALES

6 дек 2024 : 		 Новый альбом NIGHT IN GALES доступен для прослушивания

11 ноя 2024 : 		 Новое видео NIGHT IN GALES

30 сен 2024 : 		 Новый альбом NIGHT IN GALES выйдет зимой

11 окт 2023 : 		 Новый альбом NIGHT IN GALES доступен для прослушивания

1 окт 2023 : 		 Новое видео NIGHT IN GALES

17 сен 2023 : 		 Видео с текстом от NIGHT IN GALES

7 сен 2023 : 		 Новое видео NIGHT IN GALES

27 ноя 2021 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

21 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления NIGHT IN GALES

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHT IN GALES

16 май 2018 : 		 Песня NIGHT IN GALES

29 дек 2017 : 		 Видео с текстом от NIGHT IN GALES

20 ноя 2017 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

2 дек 2014 : 		 Сборник раритетов от NIGHT IN GALES

16 окт 2012 : 		 NIGHT IN GALES покинул вокалист

20 окт 2011 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

2 сен 2011 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

12 авг 2011 : 		 NIGHT IN GALES на LIFEFORCE RECORDS

21 май 2010 : 		 NIGHT IN GALES записывают новый альбом

16 мар 2008 : 		 Доступны семплы новых песен NIGHT IN GALES

5 окт 2007 : 		 NIGHT IN GALES работают над новым альбомом

22 июл 2005 : 		 NIGHT IN GALES движутся к финалу
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Кавер-версия от NIGHT IN GALES



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NIGHT IN GALES опубликовали собственный вариант прочтения классического трека IRON MAIDEN Iron Maiden. Этот трек взят из нового ЕР The Iron Maiden:

1. Iron Maiden (Iron Maiden cover)
2. A Spark in the Crimson Eclipse

С "The Iron Maiden" NIGHT IN GALES возвращается к своим корням, соединяя при этом прошлое и настоящее. 7-дюймовый виниловый релиз — не просто сборник кавер-версий: он запечатлевает важную главу из ранней истории немецкого мелодичного дэт-метала.

В период с 1995 по 1996 год их версия песни Iron Maiden регулярно входила в концертную программу. В те времена, когда в их распоряжении был лишь материал с демо-MCD «Sylphlike», кавер-версии помогали удлинить выступления и стали ключевой составляющей ранней энергии и амбиций группы.

Вторая сторона пластинки также обращается к прошлому: "A Spark In The Crimson Eclipse" была одной из первых своих песен, написанной вскоре после «Sylphlike» в 1995–1996 годах. Вместе с "Iron Maiden" она вскоре стала фаворитом концертной программы. Оба трека позже появились на строго лимитированном 7-дюймовом сингле «Razor» 1996 года, который сегодня считается культовым релизом среди давних поклонников. Песня была перезаписана для студийного альбома "Dawnlight Garden" 2020 года, тираж которого был полностью распродан.

Теперь эти кусочки истории возвращаются в ограниченном издании (300 экземпляров) на чёрно-красном 7-дюймовом виниле «Corona». Цветовая гамма соответствует тёмному, детализированному оформлению от Саймона Боссерта, что делает этот релиз чрезвычайно ценным для коллекционеров. Этот специальный релиз от NIGHT IN GALES — дань уважения их истокам — искренней и глубоко укоренённой в духе того, с чего всё началось.




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