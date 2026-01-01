Новое видео WALLS OF JERICHO

"The Ascent", новое видео группы WALLS OF JERICHO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "System Error: Humanity", выходящего 13 ноября на Napalm Records. Продюсером был гитарист CONVERGE Kurt Ballou (NAILS, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, CODE ORANGE, EVERY TIME I DIE):
01. True Til' Death
02. Beginning
03. The Flame
04. The Ascent
05. Broken Mouths Can't Speak (feat. Randy Blythe)
06. Untouchable
07. Rise
08. Agency
09. Unchained
10. The End Before
11. Humanity (feat. Guy Kozowyk)
12. Borrowed Ground
13. Last Judgement
14. A Brighter Fire (feat. Patsy Puopolo and Matthew Ruby)
15. The Reckoning
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