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Walls of Jericho

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14 июл 2026 : 		 Новое видео WALLS OF JERICHO

25 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления WALLS OF JERICHO

30 окт 2019 : 		 Барабанщик WALLS OF JERICHO арестован за перевозку марихуаны

17 янв 2017 : 		 Новое видео WALLS OF JERICHO

25 мар 2016 : 		 Новое видео WALLS OF JERICHO

17 мар 2016 : 		 Семплы новых песен WALLS OF JERICHO

3 мар 2016 : 		 Новое видео WALLS OF JERICHO

2 мар 2016 : 		 Новая песня WALLS OF JERICHO

12 фев 2016 : 		 Новая песня WALLS OF JERICHO

15 янв 2016 : 		 Новый альбом WALLS OF JERICHO выйдет в марте

8 июл 2015 : 		 WALLS OF JERICHO просят фанатов быть "безжалостными"

20 мар 2015 : 		 WALLS OF JERICHO начнут запись в мае

5 фев 2015 : 		 WALLS OF JERICHO на Napalm Records

20 фев 2014 : 		 Видео с текстом от WALLS OF JERICHO

20 дек 2013 : 		 WALLS OF JERICHO исполнили новую песню

31 авг 2012 : 		 WALLS OF JERICHO работают над новой музыкой

29 июл 2008 : 		 Новый альбом WALLS OF JERICHO в сети

16 мар 2008 : 		 Новая песня WALLS OF JERICHO
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Новое видео WALLS OF JERICHO



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"The Ascent", новое видео группы WALLS OF JERICHO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "System Error: Humanity", выходящего 13 ноября на Napalm Records. Продюсером был гитарист CONVERGE Kurt Ballou (NAILS, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, CODE ORANGE, EVERY TIME I DIE):

01. True Til' Death
02. Beginning
03. The Flame
04. The Ascent
05. Broken Mouths Can't Speak (feat. Randy Blythe)
06. Untouchable
07. Rise
08. Agency
09. Unchained
10. The End Before
11. Humanity (feat. Guy Kozowyk)
12. Borrowed Ground
13. Last Judgement
14. A Brighter Fire (feat. Patsy Puopolo and Matthew Ruby)
15. The Reckoning




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