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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
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End of Green

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18 июл 2026 : 		 Новое видео END OF GREEN

7 авг 2017 : 		 Новое видео END OF GREEN

7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от END OF GREEN

15 июн 2017 : 		 Новое видео END OF GREEN

25 май 2017 : 		 Тизер нового альбома END OF GREEN

16 авг 2013 : 		 Новое видео END OF GREEN

22 июл 2013 : 		 Новый альбом END OF GREEN выйдет в августе

5 окт 2012 : 		 END OF GREEN начнут запись в январе

6 мар 2012 : 		 END OF GREEN подписали контракт с NAPALM RECORDS

28 окт 2010 : 		 END OF GREEN завершили работу над EP

5 сен 2010 : 		 Новое видео END OF GREEN

26 июл 2010 : 		 Детали нового сингла END OF GREEN

5 июл 2010 : 		 Ноове видео END OF GREEN

26 июн 2010 : 		 Новая песня END OF GREEN

20 июн 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома END OF GREEN

1 апр 2010 : 		 END OF GREEN начали запись альбома

29 июн 2007 : 		 Вокалист END OF GREEN подписал контракт на запись сольника

31 июл 2005 : 		 END OF GREEN: новый материал в сети
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Новое видео END OF GREEN



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Ashes & Gold, новое видео END OF GREEN, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома Ashes & Gold, выход которого намечен на четвертое декабря.




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