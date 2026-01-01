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GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США
88
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Новое видео AMON AMARTH
41
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
40
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
38
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Дата :
с
по
GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США
88
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Новое видео AMON AMARTH
41
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
40
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
38
все новости группы
End of Green
Германия
Gothic Rock
Gothic Metal
http://www.endofgreen.de
Myspace:
http://www.myspace.com/endofgreen
Facebook:
https://www.facebook.com/endofgreenofficial/
18 июл 2026
:
Новое видео END OF GREEN
7 авг 2017
:
Новое видео END OF GREEN
7 июл 2017
:
Видео с текстом от END OF GREEN
15 июн 2017
:
Новое видео END OF GREEN
25 май 2017
:
Тизер нового альбома END OF GREEN
16 авг 2013
:
Новое видео END OF GREEN
22 июл 2013
:
Новый альбом END OF GREEN выйдет в августе
5 окт 2012
:
END OF GREEN начнут запись в январе
6 мар 2012
:
END OF GREEN подписали контракт с NAPALM RECORDS
28 окт 2010
:
END OF GREEN завершили работу над EP
5 сен 2010
:
Новое видео END OF GREEN
26 июл 2010
:
Детали нового сингла END OF GREEN
5 июл 2010
:
Ноове видео END OF GREEN
26 июн 2010
:
Новая песня END OF GREEN
20 июн 2010
:
Обложка и дата выхода нового альбома END OF GREEN
1 апр 2010
:
END OF GREEN начали запись альбома
29 июн 2007
:
Вокалист END OF GREEN подписал контракт на запись сольника
31 июл 2005
:
END OF GREEN: новый материал в сети
сегодня
Новое видео END OF GREEN
Ashes & Gold, новое видео END OF GREEN, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома Ashes & Gold, выход которого намечен на четвертое декабря.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет