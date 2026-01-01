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Steve Lukather

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STEVE LUKATHER о работе над неизданным материалом VAN HALEN: «Пока всё находится в зачаточном состоянии»



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STEVE LUKATHER в недавнем интервью 102.3 WBAB рассказал об альбоме, над которым он работает вместе с Alex'ом Van Halen'ом, легендарным барабанщиком группы VAN HALEN. По имеющимся данным, в альбом войдут ранее не издававшиеся и незавершённые записи из архива VAN HALEN. И Van Halen, и Lukather подчеркнули, что цель проекта — почтить память Эдди Ван Халена, скончавшегося в 2020 году.

«Да, я действительно работаю с Alex'ом Van Halen'ом над несколькими потрясающими незавершёнными и ранее не издававшимися треками, которые записывали Alex и Эд. Причем Эд ещё и играл на басу, дописывая партии уже после того, как основная дорожка была готова. Я не могу рассказывать слишком много — подписал соответствующие документы. Не скажу ничего сверх того, о чём уже рассказывал Alex. Здесь главный именно Al. Он попросил меня стать его правой рукой, своего рода напарником, сопродюсером, другом, который поможет довести всё до ума. Но я не играю на этом альбоме, не пишу музыку и не пою. Никаких следов TOTO там не будет».

Steve опроверг слухи о том, что именно он исполнит гитарные партии:

«Тот, кто решил, будто я собираюсь заменить Эдди Ван Халена, похоже, принял что-то серьёзное. Я могу назвать как минимум пятерых людей, которые подошли бы для этого гораздо лучше, включая его собственного сына Wolf'a. Но в этом нет никакой необходимости. Смысл выпуска этих записей в том, что на них есть невероятные соло Эда, сыгранные вживую прямо в студии. Это живые записи. Только он и Alex играют вместе, а затем Эд накладывает бас, и идея состояла в том, чтобы позже завершить эти композиции. Просто сами песни оказались более сложными. Не хочется употреблять это слово, потому что оно не совсем подходит, но, если другого определения нет, они более прогрессивные — в каком-то смысле даже превосходят RUSH по этой части... Хотя дух примерно тот же».

Lukather рассказал о том, насколько далеко продвинулась работа над материалом:

«Пока всё находится буквально в зачаточном состоянии. Но я уже услышал потрясающие вещи, которые осталось только завершить. И сразу хочу сказать: это не будет альбомом VAN HALEN в привычном понимании, где кого-то просто поставят на место David'а Lee Roth'а или Sammy Hagar'а. Такой задачи нет.

Именно Alex принимает все решения. Это его проект. Я лишь хочу помочь, стать дополнительной парой ушей. Если потребуется поработать над вокалом — я умею это делать. Моя задача — сидеть рядом и говорить: "Вот это отлично", или: "Достаточно", или: "Мне кажется, микс пока не совсем правильный". Вот в чём заключается моя роль. Материал уже написан. А те, кто будет исполнять вокальные партии, думаю, примут участие в доработке песен. Правда, кто именно это будет, я пока не знаю».

Steve также рассказал, что постоянно обсуждает проект с Alex'ом.

«Мы буквально вчера вместе обедали и снова говорили об этом. Это долгосрочный проект, потому что там гораздо больше нюансов, чем может показаться со стороны. И это всё, что я сейчас могу сказать.

Мне очень не хочется, чтобы кто-то подумал, будто я пытаюсь оставить на этом проекте свой отпечаток. Я принимаю участие в этом как один из самых давних и близких друзей Эда. Я безмерно любил его не только как музыканта. Мы вместе прожили огромную часть жизни.

И с Al'ом мы всегда были друзьями, но после смерти Эда я, можно сказать, стал для него особенно близким человеком... Мы созваниваемся почти каждое утро. Я прекрасно понимаю, в чём смысл этого проекта, и с огромным уважением отношусь ко всем, кто с ним связан. Я дружу со всеми. Надеюсь, я ни у кого не нахожусь в чёрном списке. Я — как Швейцария. Мне все нравятся, и я всегда со всеми ладил.

Единственный человек из VAN HALEN, которого я по-настоящему не знаю, — это David Lee Roth. Мы встречались всего пару раз, и он тогда говорил что-то вроде: "А, ты приятель Эда". Он был вполне дружелюбен, но близко мы не общались, поэтому у меня нет никакого мнения о нём. А пластинки VAN HALEN я, конечно же, обожаю».




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