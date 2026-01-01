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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
[= ||| все новости группы



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Sleep Token

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|||| сегодня

SLEEP TOKEN получили платину



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Третий альбом SLEEP TOKEN, "Take Me Back To Eden", официально получил платиновый статус от RIAA, Выпущенный 19 мая 2023 года, альбом набрал более двух миллиардов стримов.




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