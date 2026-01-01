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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
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Beartooth

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Новое видео BEARTOOTH



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"Eyes Closed", новое видео группы BEARTOOTH, доступно для просмотра Этот трек взят из альбома "Pure Ecstasy", выход которого запланирован на 28 августа на Fearless Records:

01. Pure Ecstasy
02. Eyes Closed
03. Bullshit
04. Beautiful Again
05. Stadiums
06. Free
07. Sorry
08. Lose You To Find Me
09. You
10. For Me By Me
11. Made It




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