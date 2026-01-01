Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 22
[= ||| все новости группы



*

Shadows Fall

*



3 авг 2026 : 		 Новый альбом SHADOWS FALL готов

24 июл 2026 : 		 SHADOWS FALL отметили юбилей

8 апр 2026 : 		 Вокалист SHADOWS FALL: «Мы приближаемся к финалу»

26 мар 2026 : 		 Вокалист SHADOWS FALL: «Ожидание того стоит!»

5 авг 2025 : 		 SHADOWS FALL начали запись

2 май 2025 : 		 Новое видео SHADOWS FALL

13 апр 2025 : 		 Вокалист SHADOWS FALL критикует Трампа за пошлины

10 апр 2025 : 		 SHADOWS FALL работают над полноценным альбомом

14 мар 2025 : 		 Вокалист SHADOWS FALL нахваливает новый материал

24 дек 2024 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL: «Когда впервые услышал SLAYER и METALLICA, подумал: "Ну и шляпа!"»

23 дек 2024 : 		 SHADOWS FALL исполнили новую песню

6 дек 2024 : 		 Новое видео SHADOWS FALL

3 дек 2024 : 		 SHADOWS FALL готовят сингл

27 авг 2024 : 		 SHADOWS FALL нашли лейбл

3 июн 2024 : 		 Вокалист SHADOWS FALL запустил "Metal Hippie Workout"

27 май 2024 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

6 апр 2024 : 		 У SHADOWS FALL есть семь песен

18 мар 2024 : 		 SHADOWS FALL целиком исполнили "The War Within"

28 дек 2023 : 		 Запишут ли SHADOWS FALL что-то новое?

8 окт 2023 : 		 Вокалист SHADOWS FALL о подкладках

9 сен 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

24 авг 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

18 июл 2023 : 		 SHADOWS FALL продолжат запись в 2023 году

15 июн 2023 : 		 SHADOWS FALL готовы к записи

29 май 2023 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

27 май 2023 : 		 SHADOWS FALL пишут новый материал
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом SHADOWS FALL готов



zoom
Гитарист SHADOWS FALL Jonathan Donais в новом интервью рассказал о работе над долгожданным продолжением альбома "Fire From The Sky" (2012), которое предварительно выйдет в 2027 году. По его словам, запись новой пластинки уже завершена:

«Альбом готов. Теперь нам нужно всё внимательно просмотреть, определиться с подходящим моментом для релиза и состыковать графики всех участников».

Говоря о музыкальном направлении нового материала SHADOWS FALL, Donais отметил:

«Когда я писал эти песни, я сознательно старался вдохновляться только теми группами, которые слушал в момент основания SHADOWS FALL. Я переслушивал много трэша и дэт-металла 90-х и пытался вернуть то самое ощущение, которое было у меня в 17 лет. Я задавал себе вопрос: почему я вообще захотел создать SHADOWS FALL? Что тогда меня вдохновляло? При этом я слушал эти группы уже совершенно иначе, ведь с тех пор прошла целая вечность. И думал: "Чёрт, а ведь это до сих пор звучит невероятно круто". Всё это вновь зажгло во мне интерес, тем более что мы так долго ничего не выпускали».

Jonathan также признался, что до реюнион-концерта SHADOWS FALL, состоявшегося 18 декабря 2021 года в зале The Palladium в Вустере (штат Массачусетс), музыканты вообще не планировали записывать новый материал. Это выступление стало первым для группы после шестилетнего перерыва.

«Я вообще не думал, что мы будем писать новые песни. Мне казалось, что мы соберёмся ради реюнион-концерта — и на этом всё закончится. Возможно, когда-нибудь потом сыграем ещё один концерт. Но во время репетиций всё изменилось. Я играю на гитаре каждый день. У меня нет детей, поэтому, пока жена на работе, я сижу дома и постоянно что-то сочиняю. У меня накопились буквально миллионы риффов. И вот, пока мы репетировали старые песни, я начал между делом подбрасывать новые риффы. Остальные сразу подключились: "Что это?" Я ответил: "Да так, кое-что новое". Они сказали: "Круто". И не успели мы оглянуться, как уже вовсю писали новые песни».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 73

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом