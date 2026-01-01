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Новый альбом SHADOWS FALL готов



Гитарист SHADOWS FALL Jonathan Donais в новом интервью рассказал о работе над долгожданным продолжением альбома "Fire From The Sky" (2012), которое предварительно выйдет в 2027 году. По его словам, запись новой пластинки уже завершена:



«Альбом готов. Теперь нам нужно всё внимательно просмотреть, определиться с подходящим моментом для релиза и состыковать графики всех участников».



Говоря о музыкальном направлении нового материала SHADOWS FALL, Donais отметил:



«Когда я писал эти песни, я сознательно старался вдохновляться только теми группами, которые слушал в момент основания SHADOWS FALL. Я переслушивал много трэша и дэт-металла 90-х и пытался вернуть то самое ощущение, которое было у меня в 17 лет. Я задавал себе вопрос: почему я вообще захотел создать SHADOWS FALL? Что тогда меня вдохновляло? При этом я слушал эти группы уже совершенно иначе, ведь с тех пор прошла целая вечность. И думал: "Чёрт, а ведь это до сих пор звучит невероятно круто". Всё это вновь зажгло во мне интерес, тем более что мы так долго ничего не выпускали».



Jonathan также признался, что до реюнион-концерта SHADOWS FALL, состоявшегося 18 декабря 2021 года в зале The Palladium в Вустере (штат Массачусетс), музыканты вообще не планировали записывать новый материал. Это выступление стало первым для группы после шестилетнего перерыва.



«Я вообще не думал, что мы будем писать новые песни. Мне казалось, что мы соберёмся ради реюнион-концерта — и на этом всё закончится. Возможно, когда-нибудь потом сыграем ещё один концерт. Но во время репетиций всё изменилось. Я играю на гитаре каждый день. У меня нет детей, поэтому, пока жена на работе, я сижу дома и постоянно что-то сочиняю. У меня накопились буквально миллионы риффов. И вот, пока мы репетировали старые песни, я начал между делом подбрасывать новые риффы. Остальные сразу подключились: "Что это?" Я ответил: "Да так, кое-что новое". Они сказали: "Круто". И не успели мы оглянуться, как уже вовсю писали новые песни».







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