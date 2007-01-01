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*Dimmu Borgir*



12 янв 2017 : 		 Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной

5 сен 2016 : 		 Переиздание DIMMU BORGIR отложено

29 июл 2016 : 		 Переиздание DIMMU BORGIR выйдет осенью

11 апр 2016 : 		 DIMMU BORGIR продлили контракт с NUCLEAR BLAST

31 окт 2015 : 		 DIMMU BORGIR: Видео из студии

7 мар 2015 : 		 DIMMU BORGIR готовят новый альбом

7 дек 2014 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме группы

6 окт 2014 : 		 DVD DIMMU BORGIR выйдет в 2015 году

1 окт 2014 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: "У нас не так много материала для нового альбома"

5 авг 2014 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

4 июл 2014 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет не раньше следующего года

3 июн 2014 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

2 июн 2014 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме

14 апр 2014 : 		 SILENOZ и NORTHERN NIGHT CLOTHING объединили усилия

28 ноя 2013 : 		 Немецкий рэпер BUSHIDO украл музыку у DIMMU BORGIR

18 авг 2013 : 		 DIMMU BORGIR работают над новым альбомом

23 мар 2013 : 		 DIMMU BORGIR подтвердили российские даты

21 сен 2012 : 		 DIMMU BORGIR на немецком ТВ

27 авг 2012 : 		 Умер художник-оформитель DIMMU BORGIR

21 авг 2012 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

14 июн 2012 : 		 DIMMU BORGIR: Drum-Cam с выступлений на SWEDEN ROCK FESTIVAL, NOVA ROCK

15 мар 2012 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

25 фев 2012 : 		 Табулатура трех песен DIMMU BORGIR

26 янв 2012 : 		 DIMMU BORGIR работают над DVD

7 дек 2011 : 		 Интервью с Silenoz'ом из DIMMU BORGIR

13 ноя 2011 : 		 DIMMU BORGIR открыли европейский тур

25 окт 2011 : 		 DIMMU BORGIR исполнят целиком "Enthrone Darkness Triumphant"

6 окт 2011 : 		 У DIMMU BORGIR 'много материала' для юбилейного альбома

15 сен 2011 : 		 DIMMU BORGIR с оркестром на Wacken 2012

6 июл 2011 : 		 Документальный фильм о выступлении DIMMU BORGIR с симфоническим оркестром

29 май 2011 : 		 DIMMU BORGIR выступили с симфоническим оркестром

23 дек 2010 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

18 ноя 2010 : 		 Видео концерта DIMMU BORGIR

9 ноя 2010 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR о смене обложки "Abrahadabra"

9 ноя 2010 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Наша формула состоит в том, чтобы не придерживаться каких-либо ориентиров»

8 ноя 2010 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

4 ноя 2010 : 		 Будущие тиражи нового альбома DIMMU BORGIR выйдут с новой обложкой

29 окт 2010 : 		 DIMMU BORGIR впервые за 10 лет едут в Японию

28 окт 2010 : 		 DIMMU BORGIR выступили вместе с Agnete Kjølsrud

24 окт 2010 : 		 DIMMU BORGIR в новом номере METAL HAMMER

16 окт 2010 : 		 Видео с концерта DIMMU BORGIR

23 сен 2010 : 		 Лимитированные издания DIMMU BORGIR

20 сен 2010 : 		 DIMMU BORGIR открыли европейское турне с KORN

17 сен 2010 : 		 Новая песня DIMMU BORGIR

17 сен 2010 : 		 Вокалистка DJERV о работе с DIMMU BORGIR

14 сен 2010 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

6 сен 2010 : 		 Бывший клавишник APOPTYGMA BERZERK поедет в турне с DIMMU BORGIR?

1 сен 2010 : 		 Новый сингл DIMMU BORGIR в исполнении норвежского оркестра

25 авг 2010 : 		 Новый участник в DIMMU BORGIR

14 авг 2010 : 		 Новый сингл DIMMU BORGIR выйдет на следующей неделе

6 авг 2010 : 		 Новое промофото DIMMU BORGIR

23 июл 2010 : 		 Трек-лист нового альбома DIMMU BORGIR

10 июл 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома DIMMU BORGIR

8 июл 2010 : 		 DIMMU BORGIR представили 3/4 обложки

7 июл 2010 : 		 DIMMU BORGIR представили 2/4 обложки

6 июл 2010 : 		 DIMMU BORGIR представили 1/4 обложки

5 июл 2010 : 		 DIMMU BORGIR запустили счётчик

1 июл 2010 : 		 DIMMU BORGIR поедут в тур с KORN по Европе

2 июн 2010 : 		 Информация о новом альбоме DIMMU BORGIR

1 фев 2010 : 		 DIMMU BORGIR работают над «величественным, колоссальным, эпическим и первоклассным» альбомом

23 янв 2010 : 		 Фронтмен DIMMU BORGIR открыл "The Wrath Of Shag"

9 сен 2009 : 		 DIMMU BORGIR о новом альбоме

2 сен 2009 : 		 Vortex прокомментировал увольнение из DIMMU BORGIR

31 авг 2009 : 		 DIMMU BORGIR подтвердили разрыв с Vortex'ом и Mustis'ом

31 авг 2009 : 		 Бывший клавишник DIMMU BORGIR утверждает, что его уволили из группы текстовым сообщением

24 фев 2009 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR принял участие в кулинарной программе

26 сен 2008 : 		 Свадьба фронтмена DIMMU BORGIR откладывается

21 июл 2008 : 		 Фронтмен DIMMU BORGIR женится на бывшей подруге NICOLAS'а CAGE'а

15 июл 2008 : 		 Новый DVD DIMMU BORGIR выйдет в октябре

26 май 2008 : 		 Миньон DIMMU BORGIR "Vredesbyrd" вышел на виниле

30 апр 2008 : 		 Доступно новое видеоинтервью SILENOZ'а из DIMMU BORGIR

3 фев 2008 : 		 DIMMU BORGIR получили награду за лучшее видео

13 ноя 2007 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR получил золотой статус

2 ноя 2007 : 		 DIMMU BORGIR обвинили немецкого рэппера в плагиате

30 окт 2007 : 		 DIMMU BORGIR призананы "Лучшим Metal-исполнителем" на Alarm Awards

30 окт 2007 : 		 Концерт DIMMU BORGIR в Осло будет сниматься для DVD

20 окт 2007 : 		 DIMMU BORGIR отыграли перед 80-ю зрителями

29 сен 2007 : 		 DIMMU BORGIR: видео 'The Sacrilegious Scorn' в сети

23 июл 2007 : 		 DIMMU BORGIR снимут видео "The Sacrilegious Scorn"

16 июл 2007 : 		 Лейбл группы DIMMU BORGIR: "Итальянский журналист не был причастен к утечке материалов!"

16 июл 2007 : 		 DIMMU BORGIR: доступна полная версия оформления 'In Sorte Diaboli'

13 май 2007 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR был исключен из английских чартов

8 май 2007 : 		 DIMMU BORGIR стали первой блэк-метал группой в Норвегии

3 май 2007 : 		 Данные о продажах нового альбома DIMMU BORGIR

12 апр 2007 : 		 DIMMU BORGIR издают книгу

6 апр 2007 : 		 DIMMU BORGIR: видео 'The Serpentine Offering' в сети

3 апр 2007 : 		 Оригинальную обложку нового альбома DIMMU BORGIR запретили

12 мар 2007 : 		 Подробности о новом сингле DIMMU BORGIR "The Serpentine Offering"

26 фев 2007 : 		 Новый сингл DIMMU BORGIR в марте

17 фев 2007 : 		 DIMMU BORGIR : варианты изданий альбома 'In Sorte Diaboli'

12 фев 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома DIMMU BORGIR

10 фев 2007 : 		 DIMMU BORGIR выпустят альбом раньше обещанного

12 дек 2006 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR в мае

23 ноя 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома DIMMU BORGIR

16 ноя 2006 : 		 DIMMU BORGIR завершили запись нового альбома

3 ноя 2006 : 		 Silenoz о новом альбоме DIMMU BORGIR

24 окт 2006 : 		 DIMMU BORGIR: последние новости из студии

19 окт 2006 : 		 DIMMU BORGIR: последние новости из студии

11 окт 2006 : 		 DIMMU BORGIR начинают записывать новый альбом

6 июл 2006 : 		 DIMMU BORGIR: Переиздание "Godless Savage Garden"

15 июн 2006 : 		 DIMMU BORGIR отправятся в студию в октябре

3 июн 2006 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR уточняет состав группы

14 янв 2006 : 		 DIMMU BORGIR: новое видео

1 ноя 2005 : 		 Басист DIMMU BORGIR засветился у DAGOBA

25 сен 2005 : 		 Новости от DIMMU BORGIR

10 авг 2005 : 		 DIMMU BORGIR продолжают работать с NUCLEAR BLAST

1 мар 2004 : 		 DIMMU BORGIR удостоились норвежской Grammy

9 сен 2002 : 		 Новости от DIMMU BORGIR

14 ноя 2001 : 		 Dimmu Borgir - концертный альбом и DVD

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Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной

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DIMMU BORGIR 14 апреля на Nuclear Blast выпустят новый двойной концертный DVD "Forces Of The Northern Night", в которой вошла запись выступления с Norwegian Radio Orchestra и хором, а также полный сет на Wacken Open Air 2012.

DIMMU BORGIR To Release 'Forces Of The Northern Night' Double DVD In April



dimmuborgirforcescover




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КомментарииСкрыть/показать 15 )

Lichevaro
12 янв 2017, 06:51		Я уже губу раскатал, думал полноформатник выйдет

maniactm
12 янв 2017, 07:34		Я уже губу раскатал, думал полноформатник выйдет

wes999
12 янв 2017, 07:50		Прям на мою днюху, но хотелось бы новый альбом...

Toney Moon
12 янв 2017, 08:33		DVD это хорошо, конечно, но как же CD? И да, уже и не надеялся, что это случится.

Thunderhead
12 янв 2017, 08:47		Понятно, что этот DVD будут покупать фаны-коллекционеры, но вообще этот концерт за пять лет посмотрели уже все, кто хотел.

dual-berettas
12 янв 2017, 08:58		древнее зло пробудилось...

Lord Iscariah
12 янв 2017, 09:51		Хрень...

Roger Wilko
12 янв 2017, 10:13		Ололо, когда там у них последний раз что-то новое выходило? лет 5 назад?

danil0403
12 янв 2017, 10:31		Товарищи пиздели, что новый альбом выйдет в 2016 году.

Roger Wilko
12 янв 2017, 11:19		Доставляет список новостей слева:
2013 - работают над альбомом
2014 - альбом в след. году
2015 - готовят новый альбом
Пиздец рукалицо.
Ребята, если вы за столько лет не можете сочинить десяток песен, то пора заканчивать с группой и переключаться на что-то еще.

Thunderhead
12 янв 2017, 11:27		", то пора заканчивать с группой и переключаться на что-то еще."

Так они отчасти и закончили: последний тур вроде аж в 11 году был, после этого одни летние фестивали.

Alex6669930
12 янв 2017, 11:27		я уж подумал альбом -_- а они двд

Fixxxer
12 янв 2017, 12:31		"древнее зло пробудилось..."
Разве это зло? Это рафинированное, вышлифованное и плюшево-гитарное нечто. Беззубое и беззлобное...

FRONTSCHWEIN
12 янв 2017, 12:47		Я уже губу раскатал, думал полноформатник выйдет

vasso
12 янв 2017, 14:38		как позёрами были так позёрами и остались .......... хотя шэдевров с гору наваляли, нахрена так с альбомом тупят, правда??


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