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Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной DIMMU BORGIR 14 апреля на Nuclear Blast выпустят новый двойной концертный DVD "Forces Of The Northern Night", в которой вошла запись выступления с Norwegian Radio Orchestra и хором, а также полный сет на Wacken Open Air 2012.















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