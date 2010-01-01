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*Great White*



19 янв 2017 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

6 янв 2017 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

15 дек 2016 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

30 ноя 2016 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

10 ноя 2016 : 		 Новый альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет зимой

19 окт 2016 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

7 окт 2016 : 		 JACK RUSSELL: «Мои мечты исполнились на 99%»

20 июл 2016 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE на FRONTIERS MUSIC

29 июн 2016 : 		 GREAT WHITE начнут запись в январе

5 май 2016 : 		 Вокалист GREAT WHITE планирует выпуск сольного альбома

19 ноя 2015 : 		 GREAT WHITE надеются отправиться в студию

20 окт 2015 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют LED ZEPPELIN

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

6 мар 2015 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

9 фев 2015 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполнили новую песню

3 фев 2015 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

15 сен 2014 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

8 сен 2014 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют LED ZEPPELIN

12 апр 2014 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

26 мар 2014 : 		 Новое видео GREAT WHITE

28 янв 2014 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE работают над дебютным альбомом

30 сен 2013 : 		 Умер оригинальный басист GREAT WHITE

24 июл 2013 : 		 GREAT WHITE, JACK RUSSELL достигли соглашения об использовании имени группы

22 июл 2013 : 		 JACK RUSSELL очень рад приходу нового басиста в GREAT WHITE

18 июл 2013 : 		 GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL нашли басиста

6 июл 2013 : 		 GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL покинул басист

12 май 2013 : 		 Акустика от GREAT WHITE

8 май 2013 : 		 Новое видео GREAT WHITE

20 фев 2013 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL

1 фев 2013 : 		 Акустика от GREAT WHITE

24 янв 2013 : 		 JACK RUSSELL о возможном реюнионе GREAT WHITE

10 янв 2013 : 		 Концертный релиз GREAT WHITE выйдет в феврале

22 ноя 2012 : 		 Новое видео GREAT WHITE

18 окт 2012 : 		 JACK RUSSELL выписан из больницы

15 окт 2012 : 		 JACK RUSSELL попал в больницу

22 май 2012 : 		 Новое видео GREAT WHITE

29 апр 2012 : 		 GREAT WHITE сняли новое видео

26 апр 2012 : 		 GREAT WHITE в акустике

14 апр 2012 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

9 апр 2012 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

29 мар 2012 : 		 GREAT WHITE завершили мастеринг

27 мар 2012 : 		 JACK RUSSELL из GREAT WHITE о битве за имя, здоровье и планах на будущее

19 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома GREAT WHITE

19 мар 2012 : 		 Новый альбом GREAT WHITE выйдет в мае

14 мар 2012 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

5 мар 2012 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE открыли тур

5 фев 2012 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE: видео с выступления

25 янв 2012 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполнили кавер-версию PINK FLOYD

14 дек 2011 : 		 JACK RUSSELL запускает собственную версию GREAT WHITE

31 авг 2011 : 		 GREAT WHITE исполнили трек в честь JANI LANE

27 июн 2011 : 		 GREAT WHITE планируют выпуск концертного альбома

23 май 2011 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

10 фев 2011 : 		 MARK KENDALL (GREAT WHITE) о Гэри Муре

30 дек 2010 : 		 JANI LANE об исполнении песен GREAT WHITE

14 сен 2010 : 		 GREAT WHITE выступили с PAUL'ом SHORTINO

7 сен 2010 : 		 JANI LANE впервые выступил с GREAT WHITE

22 авг 2010 : 		 Вокалист GREAT WHITE перенес операцию на кишечнике

15 авг 2010 : 		 Вокалист GREAT WHITE пропустил концерт по состоянию здоровья

17 июн 2010 : 		 Вокалист GREAT WHITE упал на сцене

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Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

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"Sign Of The Times", новое видео группы JACK RUSSELL'S GREAT WHITE, в состав которой входят бывший вокалист GREAT WHITE Jack Russell, бывший басист GREAT WHITE Tony Montana (как гитарист и клавишник), Dan McNay (MONTROSE) на басу, Robby Lochner (FIGHT) на гитаре и Dicki Fliszar (BRUCE DICKINSON) на ударных, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "He Saw it Comin'", выход которого запланирован на 27 января на Frontiers Music Srl.

JACK RUSSELL'S GREAT WHITE Releases 'Sign Of The Times' Video









jackrussellgreatwhitehesawitcd




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