Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

"Sign Of The Times", новое видео группы JACK RUSSELL'S GREAT WHITE, в состав которой входят бывший вокалист GREAT WHITE Jack Russell, бывший басист GREAT WHITE Tony Montana (как гитарист и клавишник), Dan McNay (MONTROSE) на басу, Robby Lochner (FIGHT) на гитаре и Dicki Fliszar (BRUCE DICKINSON) на ударных, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "He Saw it Comin'", выход которого запланирован на 27 января на Frontiers Music Srl.
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