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Вокалист JACK RUSSELL'S GREAT WHITE : «Хиллари просто прощелыга» В ходе недавнего интервью у вокалиста JACK RUSSELL'S GREAT WHITE Jack'a Russell'a спросили, что он думает о недавно состоявшихся в США выборах президента:



«Знаете, я скажу вам на это так... Я предпочёл бы Трампа вместо Хиллари в любом случае. Для меня она просто прощелыга. И тот факт, что она не высовывает носа после выборов, говорит о многом. Он как президент? Я не знаю. Надеюсь, что он сделает то, о чём говорит, что сделает. Считаю, что у него правильные идеи в голове, но посмотрим. Думаю, сейчас его будут много полоскать в прессе за то, что сделал Обама. Он на работе всего день. Может, стоит немного подождать? Дайте человеку шанс. Да он даже нагадить в Белом Доме ещё не успел. Дайте ему шанс, а там посмотрим.



Я не интересуюсь политикой, правда, и я не голосовал. Я не могу голосовать, потому что я бывший уголовник. Но если бы мог, то голосовал бы за него. Не то чтобы был большой выбор... Он из тех... я больше верю ему. Он резок, и он не политикан... И то, что мне в нём импонирует, — это именно то, что он не политик, он бизнесмен. И эта страна, по сути, просто большой бизнес, огромная корпорация, и ей нужен соответствующий управляющий. Ей не нужен управленец-политик, у которого только и есть, что свои планы.



Правительство слишком многое прибрало в свои руки, и пора вернуть всё назад людям. Obamacare просто несусветное дерьмо. Я плачу 500 долларов в месяц за страховку, только за себя, звоню и говорю: "Мне нужно это лекарство. Мой врач сказал, что оно мне поможет". И мне отвечают: "О нет, не получится. Вам такое не положено". И я думаю, почему это моя страховая решает то, как и чем мне лечиться? Разве они этим занимаются? Это должен делать врач. Но они говорят: "Нет, вам это не положено". И я говорю им: "Так а за что же я вам плачу?" Это огромная сумма, с одного человека, за страховку в месяц. Это большие деньги, не так ли? Я мог бы платить столько за дом, за хороший дом.



Если бы демократы победили, они не увидели бы республиканцев, устраивающих все эти демонстрации и прочее. По сути одну из таких я наблюдая прямо перед глазами — прямо у причала. Мы живём на лодке — я и жена. Я большой фанат спортивной рыбалки. И я сижу на своей лодке, смотрю по сторонам и вижу толпы людей. И на всех розовые бикини — борьба за права женщин. Полагаю, они протестуют против того, что им не дают бесплатно противозачаточные, их нужно покупать. Ну, а почему нет-то? Я же покупаю презервативы, если хочу. Мужчины платят за противозачаточные. Почему женщины должны получать их бесплатно? Как тут с равноправием, а?



Люди постоянно что-то делают за или против чего-то. Я никогда не видел страну столь разобщённой, и это печально. Должно было бы быть что-то типа: "Ладно, нам он не нравится, но давайте дадим ему шанс". Если бы Хиллари выиграла, я бы не протестовал. Я бы лишь сказал: "Ладно, значит, так тому и быть. Посмотрим, что она будет делать". И я, быть может, уехал бы в другую страну (смеётся). Быстро бы махнул через океан (смеётся)».















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