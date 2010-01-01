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*Great White*



24 янв 2017 : 		 Вокалист JACK RUSSELL'S GREAT WHITE: «Хиллари просто прощелыга»

19 янв 2017 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

6 янв 2017 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

15 дек 2016 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

30 ноя 2016 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

10 ноя 2016 : 		 Новый альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет зимой

19 окт 2016 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

7 окт 2016 : 		 JACK RUSSELL: «Мои мечты исполнились на 99%»

20 июл 2016 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE на FRONTIERS MUSIC

29 июн 2016 : 		 GREAT WHITE начнут запись в январе

5 май 2016 : 		 Вокалист GREAT WHITE планирует выпуск сольного альбома

19 ноя 2015 : 		 GREAT WHITE надеются отправиться в студию

20 окт 2015 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют LED ZEPPELIN

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

6 мар 2015 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

9 фев 2015 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполнили новую песню

3 фев 2015 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

15 сен 2014 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

8 сен 2014 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют LED ZEPPELIN

12 апр 2014 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

26 мар 2014 : 		 Новое видео GREAT WHITE

28 янв 2014 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE работают над дебютным альбомом

30 сен 2013 : 		 Умер оригинальный басист GREAT WHITE

24 июл 2013 : 		 GREAT WHITE, JACK RUSSELL достигли соглашения об использовании имени группы

22 июл 2013 : 		 JACK RUSSELL очень рад приходу нового басиста в GREAT WHITE

18 июл 2013 : 		 GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL нашли басиста

6 июл 2013 : 		 GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL покинул басист

12 май 2013 : 		 Акустика от GREAT WHITE

8 май 2013 : 		 Новое видео GREAT WHITE

20 фев 2013 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL

1 фев 2013 : 		 Акустика от GREAT WHITE

24 янв 2013 : 		 JACK RUSSELL о возможном реюнионе GREAT WHITE

10 янв 2013 : 		 Концертный релиз GREAT WHITE выйдет в феврале

22 ноя 2012 : 		 Новое видео GREAT WHITE

18 окт 2012 : 		 JACK RUSSELL выписан из больницы

15 окт 2012 : 		 JACK RUSSELL попал в больницу

22 май 2012 : 		 Новое видео GREAT WHITE

29 апр 2012 : 		 GREAT WHITE сняли новое видео

26 апр 2012 : 		 GREAT WHITE в акустике

14 апр 2012 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

9 апр 2012 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

29 мар 2012 : 		 GREAT WHITE завершили мастеринг

27 мар 2012 : 		 JACK RUSSELL из GREAT WHITE о битве за имя, здоровье и планах на будущее

19 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома GREAT WHITE

19 мар 2012 : 		 Новый альбом GREAT WHITE выйдет в мае

14 мар 2012 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

5 мар 2012 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE открыли тур

5 фев 2012 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE: видео с выступления

25 янв 2012 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполнили кавер-версию PINK FLOYD

14 дек 2011 : 		 JACK RUSSELL запускает собственную версию GREAT WHITE

31 авг 2011 : 		 GREAT WHITE исполнили трек в честь JANI LANE

27 июн 2011 : 		 GREAT WHITE планируют выпуск концертного альбома

23 май 2011 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

10 фев 2011 : 		 MARK KENDALL (GREAT WHITE) о Гэри Муре

30 дек 2010 : 		 JANI LANE об исполнении песен GREAT WHITE

14 сен 2010 : 		 GREAT WHITE выступили с PAUL'ом SHORTINO

7 сен 2010 : 		 JANI LANE впервые выступил с GREAT WHITE

22 авг 2010 : 		 Вокалист GREAT WHITE перенес операцию на кишечнике

15 авг 2010 : 		 Вокалист GREAT WHITE пропустил концерт по состоянию здоровья

17 июн 2010 : 		 Вокалист GREAT WHITE упал на сцене

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Вокалист JACK RUSSELL'S GREAT WHITE: «Хиллари просто прощелыга»

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В ходе недавнего интервью у вокалиста JACK RUSSELL'S GREAT WHITE Jack'a Russell'a спросили, что он думает о недавно состоявшихся в США выборах президента:

«Знаете, я скажу вам на это так... Я предпочёл бы Трампа вместо Хиллари в любом случае. Для меня она просто прощелыга. И тот факт, что она не высовывает носа после выборов, говорит о многом. Он как президент? Я не знаю. Надеюсь, что он сделает то, о чём говорит, что сделает. Считаю, что у него правильные идеи в голове, но посмотрим. Думаю, сейчас его будут много полоскать в прессе за то, что сделал Обама. Он на работе всего день. Может, стоит немного подождать? Дайте человеку шанс. Да он даже нагадить в Белом Доме ещё не успел. Дайте ему шанс, а там посмотрим.

Я не интересуюсь политикой, правда, и я не голосовал. Я не могу голосовать, потому что я бывший уголовник. Но если бы мог, то голосовал бы за него. Не то чтобы был большой выбор... Он из тех... я больше верю ему. Он резок, и он не политикан... И то, что мне в нём импонирует, — это именно то, что он не политик, он бизнесмен. И эта страна, по сути, просто большой бизнес, огромная корпорация, и ей нужен соответствующий управляющий. Ей не нужен управленец-политик, у которого только и есть, что свои планы.

Правительство слишком многое прибрало в свои руки, и пора вернуть всё назад людям. Obamacare просто несусветное дерьмо. Я плачу 500 долларов в месяц за страховку, только за себя, звоню и говорю: "Мне нужно это лекарство. Мой врач сказал, что оно мне поможет". И мне отвечают: "О нет, не получится. Вам такое не положено". И я думаю, почему это моя страховая решает то, как и чем мне лечиться? Разве они этим занимаются? Это должен делать врач. Но они говорят: "Нет, вам это не положено". И я говорю им: "Так а за что же я вам плачу?" Это огромная сумма, с одного человека, за страховку в месяц. Это большие деньги, не так ли? Я мог бы платить столько за дом, за хороший дом.

Если бы демократы победили, они не увидели бы республиканцев, устраивающих все эти демонстрации и прочее. По сути одну из таких я наблюдая прямо перед глазами — прямо у причала. Мы живём на лодке — я и жена. Я большой фанат спортивной рыбалки. И я сижу на своей лодке, смотрю по сторонам и вижу толпы людей. И на всех розовые бикини — борьба за права женщин. Полагаю, они протестуют против того, что им не дают бесплатно противозачаточные, их нужно покупать. Ну, а почему нет-то? Я же покупаю презервативы, если хочу. Мужчины платят за противозачаточные. Почему женщины должны получать их бесплатно? Как тут с равноправием, а?

Люди постоянно что-то делают за или против чего-то. Я никогда не видел страну столь разобщённой, и это печально. Должно было бы быть что-то типа: "Ладно, нам он не нравится, но давайте дадим ему шанс". Если бы Хиллари выиграла, я бы не протестовал. Я бы лишь сказал: "Ладно, значит, так тому и быть. Посмотрим, что она будет делать". И я, быть может, уехал бы в другую страну (смеётся). Быстро бы махнул через океан (смеётся)».

JACK RUSSELL Would Take DONALD TRUMP Over 'Crook' HILLARY CLINTON 'Any Day'






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