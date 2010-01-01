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Гитарист GREAT WHITE о том, почему важно создавать что-то новое Гитарист GREAT WHITE Mark Kendall недавно побеседовал с The Great Southern Brainfart — небольшие выдержки приведены ниже.



Michael Wagener продюсировал ваш последний альбом, и ему действительно удалось передать дух более классического звучания команды. Это получилось естественным образом или он сыграл в этом определённую роль?



«Такого намерения не было, потому что мы писали ровно так же, как и всегда. Мы ничего не меняли. Очевидно, что продюсирование высшего порядка. Когда заходишь в его студию, то можешь быть ослеплён от блеска платиновых записей. Он работает со всеми. Например, он дает почувствовать тебе себя свободным. Когда он с тобой работает, он делает так, чтобы тебе было комфортно. Мы отлично сыграли, и он сделал всё так, чтобы нам было очень комфортно».



Уверен, что его старомодный способ работы подошел вам куда больше, чем веяние молодых продюсеров.



«Точно так. Он не использует Auto-Tune и подобное. Он просто говорит тебе играть до того момента, пока не будет сделано всё как надо. Он говорит: "Не пой ровно!" (смеётся). Я хочу верить и доверять моим ушам, и когда я слышу что-то и если это звучит хорошо, значит, оно хорошо. Если компьютер говорит, что всё не очень, то и что с того? Мы-то не компьютеры. Мы люди, и нам нравится то, как звучит музыка. Если она звучит хорошо, значит, хорошо. Если начать думать как компьютер, то ты и будешь звучать как машина. Для нас всегда хорошо, когда мы играем все вместе. И это не имеет ничего общего с компьютерами».



А как вы записывались, в цифре или в аналоге?



«Для меня не проблема писаться на компьютере. Я любою это делать. Это просто более быстрый способ. Когда мы работали с двухдюймовой лентой, требовалось очень много времени на то, чтобы что-то небольшое подкорректировать. А сейчас пара кликов мышкой — и готово. Так что запись сейчас можно сделать очень быстро. Это позволяет всему процессу идти достаточно ровно, и ты не прерываешься — я просто ненавижу эти огромные перерывы на что-то. Мне нравится жить моментом, пока есть энергетика».



Как ветеран сцены, вы видели её взлеты и падения. А что думаете о текущем состоянии?



«Сейчас необходимо, чтобы у тебя в команде было достаточно людей, хорошо знакомых с интернет-реалиями. Сейчас куда сложнее пути для того, чтобы твоя музыка попала к людям, потому что больше нет тех средств, что мы использовали раньше. Мы не на радио и не на MTV каждые пять секунд по всей стране. Когда всего этого не стало, у нас остались поклонники, и мы по-прежнему даём концерты, но многие из тех, кто приходит, могут быть и не в курсе, что у нас вышел новый альбом. Я же полностью в новой музыке, потому что это каждый раз вызов для нас, возможность совершенствования. Вот наша основа и главная причина, по которой мы всё ещё здесь. Мы хотим продолжать писать и продолжать делать что-то хорошее и, может, даже сделать что-то ещё лучше, чем мы сделали в последний раз. Не так много форумов для новой музыки, но когда люди слышат наш последний альбом, они очень тепло о нём отзываются. Мы же стараемся по максимуму, чтобы нашу музыку услышали. У нас есть история, которой мы гордимся, но чтобы сохранять необходимую долю энергии, мы должны создавать новый материал».









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