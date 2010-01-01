Гитарист GREAT WHITE о том, почему важно создавать что-то новое

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*Great White*



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27 июн 2017 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE планируют отпраздновать юбилей

9 июн 2017 : 		 GREAT WHITE запустили пиво

8 июн 2017 : 		 Новое видео вокалиста GREAT WHITE

6 июн 2017 : 		 Новое видео GREAT WHITE

28 апр 2017 : 		 Новый альбом GREAT WHITE выйдет в июне

18 апр 2017 : 		 Вокалист GREAT WHITE записал кавер-версии BLACK SABBATH, DEF LEPPARD, LED ZEPPELIN

7 фев 2017 : 		 DON DOKKEN присоединился на сцене к JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

24 янв 2017 : 		 Вокалист JACK RUSSELL'S GREAT WHITE: «Хиллари просто прощелыга»

19 янв 2017 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

6 янв 2017 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

15 дек 2016 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

30 ноя 2016 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

10 ноя 2016 : 		 Новый альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет зимой

19 окт 2016 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

7 окт 2016 : 		 JACK RUSSELL: «Мои мечты исполнились на 99%»

20 июл 2016 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE на FRONTIERS MUSIC

29 июн 2016 : 		 GREAT WHITE начнут запись в январе

5 май 2016 : 		 Вокалист GREAT WHITE планирует выпуск сольного альбома

19 ноя 2015 : 		 GREAT WHITE надеются отправиться в студию

20 окт 2015 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют LED ZEPPELIN

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

6 мар 2015 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

9 фев 2015 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполнили новую песню

3 фев 2015 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

15 сен 2014 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

8 сен 2014 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют LED ZEPPELIN

12 апр 2014 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

26 мар 2014 : 		 Новое видео GREAT WHITE

28 янв 2014 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE работают над дебютным альбомом

30 сен 2013 : 		 Умер оригинальный басист GREAT WHITE

24 июл 2013 : 		 GREAT WHITE, JACK RUSSELL достигли соглашения об использовании имени группы

22 июл 2013 : 		 JACK RUSSELL очень рад приходу нового басиста в GREAT WHITE

18 июл 2013 : 		 GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL нашли басиста

6 июл 2013 : 		 GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL покинул басист

12 май 2013 : 		 Акустика от GREAT WHITE

8 май 2013 : 		 Новое видео GREAT WHITE

20 фев 2013 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL

1 фев 2013 : 		 Акустика от GREAT WHITE

24 янв 2013 : 		 JACK RUSSELL о возможном реюнионе GREAT WHITE

10 янв 2013 : 		 Концертный релиз GREAT WHITE выйдет в феврале

22 ноя 2012 : 		 Новое видео GREAT WHITE

18 окт 2012 : 		 JACK RUSSELL выписан из больницы

15 окт 2012 : 		 JACK RUSSELL попал в больницу

22 май 2012 : 		 Новое видео GREAT WHITE

29 апр 2012 : 		 GREAT WHITE сняли новое видео

26 апр 2012 : 		 GREAT WHITE в акустике

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9 апр 2012 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

29 мар 2012 : 		 GREAT WHITE завершили мастеринг

27 мар 2012 : 		 JACK RUSSELL из GREAT WHITE о битве за имя, здоровье и планах на будущее

19 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома GREAT WHITE

19 мар 2012 : 		 Новый альбом GREAT WHITE выйдет в мае

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5 мар 2012 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE открыли тур

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25 янв 2012 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполнили кавер-версию PINK FLOYD

14 дек 2011 : 		 JACK RUSSELL запускает собственную версию GREAT WHITE

31 авг 2011 : 		 GREAT WHITE исполнили трек в честь JANI LANE

27 июн 2011 : 		 GREAT WHITE планируют выпуск концертного альбома

23 май 2011 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

10 фев 2011 : 		 MARK KENDALL (GREAT WHITE) о Гэри Муре

30 дек 2010 : 		 JANI LANE об исполнении песен GREAT WHITE

14 сен 2010 : 		 GREAT WHITE выступили с PAUL'ом SHORTINO

7 сен 2010 : 		 JANI LANE впервые выступил с GREAT WHITE

22 авг 2010 : 		 Вокалист GREAT WHITE перенес операцию на кишечнике

15 авг 2010 : 		 Вокалист GREAT WHITE пропустил концерт по состоянию здоровья

17 июн 2010 : 		 Вокалист GREAT WHITE упал на сцене

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Гитарист GREAT WHITE о том, почему важно создавать что-то новое

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Гитарист GREAT WHITE Mark Kendall недавно побеседовал с The Great Southern Brainfart — небольшие выдержки приведены ниже.

Michael Wagener продюсировал ваш последний альбом, и ему действительно удалось передать дух более классического звучания команды. Это получилось естественным образом или он сыграл в этом определённую роль?

«Такого намерения не было, потому что мы писали ровно так же, как и всегда. Мы ничего не меняли. Очевидно, что продюсирование высшего порядка. Когда заходишь в его студию, то можешь быть ослеплён от блеска платиновых записей. Он работает со всеми. Например, он дает почувствовать тебе себя свободным. Когда он с тобой работает, он делает так, чтобы тебе было комфортно. Мы отлично сыграли, и он сделал всё так, чтобы нам было очень комфортно».

Уверен, что его старомодный способ работы подошел вам куда больше, чем веяние молодых продюсеров.

«Точно так. Он не использует Auto-Tune и подобное. Он просто говорит тебе играть до того момента, пока не будет сделано всё как надо. Он говорит: "Не пой ровно!" (смеётся). Я хочу верить и доверять моим ушам, и когда я слышу что-то и если это звучит хорошо, значит, оно хорошо. Если компьютер говорит, что всё не очень, то и что с того? Мы-то не компьютеры. Мы люди, и нам нравится то, как звучит музыка. Если она звучит хорошо, значит, хорошо. Если начать думать как компьютер, то ты и будешь звучать как машина. Для нас всегда хорошо, когда мы играем все вместе. И это не имеет ничего общего с компьютерами».

А как вы записывались, в цифре или в аналоге?

«Для меня не проблема писаться на компьютере. Я любою это делать. Это просто более быстрый способ. Когда мы работали с двухдюймовой лентой, требовалось очень много времени на то, чтобы что-то небольшое подкорректировать. А сейчас пара кликов мышкой — и готово. Так что запись сейчас можно сделать очень быстро. Это позволяет всему процессу идти достаточно ровно, и ты не прерываешься — я просто ненавижу эти огромные перерывы на что-то. Мне нравится жить моментом, пока есть энергетика».

Как ветеран сцены, вы видели её взлеты и падения. А что думаете о текущем состоянии?

«Сейчас необходимо, чтобы у тебя в команде было достаточно людей, хорошо знакомых с интернет-реалиями. Сейчас куда сложнее пути для того, чтобы твоя музыка попала к людям, потому что больше нет тех средств, что мы использовали раньше. Мы не на радио и не на MTV каждые пять секунд по всей стране. Когда всего этого не стало, у нас остались поклонники, и мы по-прежнему даём концерты, но многие из тех, кто приходит, могут быть и не в курсе, что у нас вышел новый альбом. Я же полностью в новой музыке, потому что это каждый раз вызов для нас, возможность совершенствования. Вот наша основа и главная причина, по которой мы всё ещё здесь. Мы хотим продолжать писать и продолжать делать что-то хорошее и, может, даже сделать что-то ещё лучше, чем мы сделали в последний раз. Не так много форумов для новой музыки, но когда люди слышат наш последний альбом, они очень тепло о нём отзываются. Мы же стараемся по максимуму, чтобы нашу музыку услышали. У нас есть история, которой мы гордимся, но чтобы сохранять необходимую долю энергии, мы должны создавать новый материал».

MARK KENDALL: Why GREAT WHITE Needs To Keep Making New Music

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