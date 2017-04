сегодня



Новое видео ADRENALINE MOB ADRENALINE MOB опубликовали в сети официальное видео к композиции "King Of The Ring" - клип можно оценить ниже. Этот трек взят из грядущего третьего альбома группы, "We The People", который должен увидеть свет 2 июня на лейбле Century Media.











