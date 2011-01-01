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все новости группы
Adrenaline Mob
29 апр 2017
:
Новое видео ADRENALINE MOB
22 мар 2017
:
Новый альбом ADRENALINE MOB выйдет летом
12 мар 2017
:
ADRENALINE MOB представили барабанщика
4 мар 2017
:
ADRENALINE MOB завершили запись
24 окт 2016
:
ADRENALINE MOB готовы к записи
13 апр 2015
:
ADRENALINE MOB исполняют CHARLIE DANIELS BAND
25 мар 2015
:
ADRENALINE MOB воздали должное барабанщику
24 мар 2015
:
Вокалист ADRENALINE MOB о барабанщике
24 мар 2015
:
ADRENALINE MOB о смерти барабанщика
23 мар 2015
:
Гитарист TWISTED SISTER присоединился к ADRENALINE MOB на сцене
22 мар 2015
:
Видео с последнего выступления A.J. PERO
3 мар 2015
:
ADRENALINE MOB в акустике
10 фев 2015
:
Новая песня ADRENALINE MOB
24 янв 2015
:
Новая песня ADRENALINE MOB
7 янв 2015
:
Сборник кавер-версий ADRENALINE MOB выйдет в феврале
20 авг 2014
:
ADRENALINE MOB нашли басиста
6 авг 2014
:
JOHN MOYER: «ADRENALINE MOB давно знали о моём решении»
5 авг 2014
:
ADRENALINE MOB через Twitter узнали, что басист не поедет в тур
14 май 2014
:
ADRENALINE MOB попали в аварию
18 фев 2014
:
Акустика от ADRENALINE MOB
5 фев 2014
:
Новая песня ADRENALINE MOB
28 янв 2014
:
Новая песня ADRENALINE MOB
22 янв 2014
:
Новая песня ADRENALINE MOB
14 янв 2014
:
Новая песня ADRENALINE MOB
7 янв 2014
:
Видео с текстом от ADRENALINE MOB
2 янв 2014
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Новая песня ADRENALINE MOB
25 дек 2013
:
Новая песня ADRENALINE MOB
17 дек 2013
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Новая песня ADRENALINE MOB
11 дек 2013
:
Видео с текстом от ADRENALINE MOB
3 дек 2013
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Новая песня ADRENALINE MOB
1 ноя 2013
:
Новый альбом ADRENALINE MOB выйдет в феврале
7 окт 2013
:
ADRENALINE MOB записывают новый альбом
26 июл 2013
:
Гитарист ADRENALINE MOB о новом материале
17 июн 2013
:
LZZY HALE, TIM 'RIPPER' OWENS присоединились на сцене к ADRENALINE MOB
15 июн 2013
:
Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к ADRENALINE MOB
11 июн 2013
:
RUSSELL ALLEN: «Мы не хотим ждать момента, когда MIKE PORTNOY найдёт время для ADRENALINE MOB»
5 июн 2013
:
MIKE PORTNOY ушел из ADRENALINE MOB
6 апр 2013
:
Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к ADRENALINE MOB
6 апр 2013
:
Видео с выступления ADRENALINE MOB
5 апр 2013
:
Акустика от ADRENALINE MOB
21 мар 2013
:
ADRENALINE MOB в акустике
7 фев 2013
:
Кавер-версия DURAN DURAN от ADRENALINE MOB
1 фев 2013
:
ADRENALINE MOB выпустят ЕР с кавер-версиями в марте
11 янв 2013
:
ADRENALINE MOB завершили запись кавер-версий
30 ноя 2012
:
ADRENALINE MOB запишут кавер-версии для переиздания дебютного альбома
19 сен 2012
:
Исполнение песни ADRENALINE MOB барабанщиком группы: видео
19 июл 2012
:
Профессиональное видео с выступления ADRENALINE MOB
9 июл 2012
:
Вокалистка REVAMP спела с ADRENALINE MOB
29 июн 2012
:
Видео полного концерта ADRENALINE MOB
21 июн 2012
:
Видео с выступления ADRENALINE MOB
23 май 2012
:
Видео с выступления ADRENALINE MOB
7 май 2012
:
Новое видео ADRENALINE MOB
26 апр 2012
:
Видео с выступления ADRENALINE MOB
16 апр 2012
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Видео с выступления ADRENALINE MOB
20 мар 2012
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Видео с выступления ADRENALINE MOB
14 мар 2012
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Басист DISTURBED отыграл первое шоу с ADRENALINE MOB
13 мар 2012
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Новый альбом ADRENALINE MOB доступен для прослушивания
29 фев 2012
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Mike Portnoy об ADRENALINE MOB: «Не нужно использовать калькулятор, чтобы получать удовольствие от этой музыки»
26 фев 2012
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Две новые песни ADRENALINE MOB
11 фев 2012
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Семпл нового трека ADRENALINE MOB
9 фев 2012
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Басист DISTURBED присоединился к ADRENALINE MOB
6 фев 2012
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Семплы с дебютного альбома ADRENALINE MOB
22 янв 2012
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Дебют ADRENALINE MOB выйдет в Европе на Century Media Records
20 янв 2012
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Новое видео ADRENALINE MOB
7 янв 2012
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ADRENALINE MOB расстались с гитаристом и басистом
6 янв 2012
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ADRENALINE MOB записывают три новых трека
7 сен 2011
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Видео с выступления ADRENALINE MOB
20 авг 2011
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MIKE PORTNOY об ADRENALINE MOB: «Эта группа имеет мало общего с термином «прогрессив»
9 авг 2011
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Дебютный ЕР ADRENALINE MOB доступен для прослушивания
4 авг 2011
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Дебютный ЕР ADRENALINE MOB выйдет в августе
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Новое видео
ADRENALINE MOB
ADRENALINE MOB опубликовали в сети официальное видео к композиции "King Of The Ring" - клип можно оценить ниже. Этот трек взят из грядущего третьего альбома группы, "We The People", который должен увидеть свет 2 июня на лейбле Century Media.
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R0ck_N_R0lla
29 апр 2017, 07:52
песня ничего, но клип пиздос. выключи звук-и такое ощущение, то ли Меладзе, то ли цыган с его тыр-тыр-дай выступает в клубе
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R0ck_N_R0lla
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