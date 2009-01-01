4 авг 2017



Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE Перезаписанная версия "Fallen King" от EDEN’S CURSE доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из юбилейного переиздания дебютного альбома, выход которого намечен на двадцать пятое августа на AFM Records.







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