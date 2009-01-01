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*Eden's Curse*



3 сен 2017 : 		 Концертное видео EDEN'S CURSE

26 авг 2017 : 		 EDEN’S CURSE посвятили песню гитаристу STEELHEART

24 авг 2017 : 		 Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE

4 авг 2017 : 		 Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE

28 июл 2017 : 		 Перезаписанная версия от EDEN’S CURSE

28 июн 2017 : 		 Перезаписанный альбом EDEN’S CURSE выйдет летом

17 окт 2016 : 		 Семплы новых песен EDEN'S CURSE

12 окт 2016 : 		 Новая песня EDEN'S CURSE

29 сен 2016 : 		 EPK от EDEN'S CURSE

23 сен 2016 : 		 Видео с текстом от EDEN'S CURSE

9 июл 2016 : 		 Новое видео EDEN'S CURSE

4 июл 2016 : 		 Детали нового альбома EDEN'S CURSE

26 июн 2016 : 		 LIV KRISTINE на новом альбоме EDEN'S CURSE

29 авг 2015 : 		 Концертный релиз EDEN'S CURSE выйдет в октябре

14 июл 2015 : 		 EDEN'S CURSE бросили вызов EDEN'S CURSE

16 апр 2015 : 		 Концертное видео EDEN'S CURSE

1 апр 2015 : 		 Новый участник EDEN'S CURSE

24 мар 2015 : 		 Концертное видео EDEN'S CURSE

13 фев 2015 : 		 Концертное видео EDEN'S CURSE

31 янв 2015 : 		 Трек-лист концертного релиза EDEN'S CURSE

30 янв 2015 : 		 Концертный релиз EDEN'S CURSE выйдет в марте

17 фев 2014 : 		 EDEN'S CURSE сменили барабанщика

4 окт 2013 : 		 Новая песня EDEN'S CURSE

27 сен 2013 : 		 EPK от EDEN'S CURSE

15 сен 2013 : 		 Семплы новых песен EDEN'S CURSE

13 сен 2013 : 		 Новое видео EDEN'S CURSE

16 авг 2013 : 		 Семпл нового трека EDEN'S CURSE

7 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EDEN'S CURSE

29 июл 2013 : 		 EDEN'S CURSE представили новый состав

28 янв 2013 : 		 EDEN'S CURSE начали запись

11 янв 2013 : 		 EDEN'S CURSE завершили сочинение материала

14 сен 2012 : 		 EDEN'S CURSE расстались с вокалистом

17 июл 2012 : 		 EDEN'S CURSE продлили соглашение с AFM RECORDS

3 июл 2012 : 		 Видео с выступления EDEN'S CURSE

25 июн 2012 : 		 Видео с выступления EDEN'S CURSE

17 май 2012 : 		 Фрагмент нового трека EDEN'S CURSE

3 мар 2012 : 		 Новый вокалист в EDEN'S CURSE

15 мар 2011 : 		 Новая песня EDEN`S CURSE

25 фев 2011 : 		 Новое видео EDEN`S CURSE

7 фев 2011 : 		 Фронтмен EDEN'S CURSE о Гэри Муре

28 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EDEN`S CURSE

19 янв 2011 : 		 Andi Deris на новом альбоме EDEN'S CURSE

13 янв 2011 : 		 EDEN'S CURSE записали кавер-версии DIO и DOKKEN - доступны семплы

21 дек 2010 : 		 EDEN'S CURSE завершили запись

22 ноя 2010 : 		 Трейлер нового DVD EDEN'S CURSE

15 мар 2010 : 		 EDEN'S CURSE начали запись нового альбома

10 фев 2010 : 		 EDEN'S CURSE запишут концертный DVD на фестивале Melodic Rock Fest 2

30 ноя 2009 : 		 Детали нового ЕР EDEN'S CURSE

3 май 2009 : 		 Новое видео EDEN'S CURSE

23 май 2008 : 		 EDEN'S CURSE: новый акустический EP, второй альбом на подходе

13 май 2007 : 		 Семплы с дебютного альбома EDEN'S CURSE

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|||| 3 сен 2017

Концертное видео EDEN'S CURSE

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Исполнение песни "Trinity", взятое из бонус-DVD "Live In Glasgow 2014" EDEN'S CURSE с перезаписанного дебютного альбома "Eden's Curse - Revisited", который вышел 25 августа на AFM Records, доступен для просмотра ниже.

EDENвЂ™S CURSE Debut вЂњTrinityвЂќ (Live) Video








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