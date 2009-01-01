3 сен 2017



Концертное видео EDEN'S CURSE Исполнение песни "Trinity", взятое из бонус-DVD "Live In Glasgow 2014" EDEN'S CURSE с перезаписанного дебютного альбома "Eden's Curse - Revisited", который вышел 25 августа на AFM Records, доступен для просмотра ниже.



















+0 -2





просмотров: 419

