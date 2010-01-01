Вышли демо EDEN'S CURSE

A&D Records с разрешения AFM Records, представляют сборник EDEN'S CURSE "Eden's Curse - The Demo & Bootleg Series". В пятидисковый сборник вошли демо всех песен с пяти альбомов коллектива, которые снабжены буклетом с заметками Paul'a Logue и содержат всего 76 треков, 12 из которых ранее не выпускались.
Помимо аудио, выходит также и DVD с более чем восемью часами концертных съемок на различных фестивалях и площадках Европы.
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