Видео с текстом от EDEN'S CURSE Второго ноября AFM Records выпустит сборник лучших песен EDEN'S CURSE, "Testament - The Best Of Eden's Curse". На первый диск войдут лучшие песни из пяти альбомов, а на второй новая песня "Forever", а также лучшие из бонус-треков:



CD 1 – The Best Of Eden’s Curse

"Symphony Of Sin"

"Masquerade Ball"

"Black Widow" (Featuring Andi Deris)

"The Great Pretender"

"Fly Away"

"No Holy Man" (Featuring James Labrie)

"Sell Your Soul"

"Jerusalem Sleeps"

"Unconditional" (Featuring Liv Kristine)

"Judgement Day"

"Jericho"

"Unbreakable"

"Evil & Divine"

"Angels & Demons" (Featuring Pamela Moore)



CD2: The Best Of The Bonus Tracks

"Forever" (New Song)

"Man Against The World" (2016)

"Time To Breathe" (2013)

"Fallen From Grace" (Acoustic)

"Unchain The Night"

"Children Of The Tide" (Piano)

"Never The Sinner"

"Guardian Angel" (Acoustic)

"Prisoner Of The Past"

"Sail On" (Acoustic)

"After The Love Is Gone" (Acoustic)

"Fly Away" (Acoustic)

"The Voice Inside" (Acoustic)

"Eden's Curse" (Acoustic)



Видео с текстом к новой песни "Forever" доступно ниже.















