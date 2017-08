30 авг 2017



Музыканты AMON AMARTH, SABATON, KREATOR на новом альбоме DORO Doro Pesch' в недавнем интервью рассказала о новом альбоме:



«Мы будем играть на Wacken'e, крупнейшем европейском фестивале — это очень круто — и в тот же день выйдет новая пластинка».



По словам Doro, в новый диск войдут "замечательные гимны, быстрые темы и несколько баллад, все в духе 'Triumph And Agony'"



На вопрос о том, будут ли на пластинке какие-то гости, Doro Pesch ответила следующее:



«У нас будут замечательные гости. На текущий момент я считаю, что скандинавская сцена просто прекрасна, так что будет один гимн, где споют все, начиная от Johan'a и Mille и, быть может Joakim'a. Это замечательный гимн — думаю, он может переплюнуть "All We Are" — и все будут на нем петь. И все может получиться очень, очень здорово. Чертвоски цепляющий. И у нас будут еще гости — отличные люди. Пока большего сказать не могу, потому что если вдруг не получится, то все будут сильно разочарованы. Но мы сейчас в процессе, я обещаю убойный альбом. Много отличных гитаристов».















