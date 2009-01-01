17 янв 2018



Новый альбом DORO выйдет летом DORO выпустит новую работу третьего августа.



«Процесс работы почти закончен, мы заняты сведением материала. Новый диск будет разнообразным и содержать как быстрые темы, так и настоящие металл гимны. Если честно, то одна из песен может стать новой 'All We Are'!»















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