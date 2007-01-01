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Новый альбом DORO выйдет в следующем году DORO в интервью Metal Jacket ответила на вопрос о том, когда ждать нового альбома:



«Мы выпустим новую работу в следующем году. Так что она выйдет... Мы постараемся все сделать к первой неделе августа, под Wacken и после отправимся в большой тур».















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