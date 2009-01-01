15 сен 2017



DORO : «Новый альбом готов на 4/5» В ходе недавнего интервью у DORO спросили, в какой стадии находится работа над новым альбомом:



«На 80% все готов, с отличными гостями на многих прекрасных гимнах — на самом деле их тут больше чем обычно. И да, тяжелые и быстрые песни тоже есть, как и мрачные, романтичные, душераздирающие баллады. Полный набор от от супер харда до мрачного и очень мелодичного материала».



Относительно наличия кавер-версии, Doro ответила, что вряд ли.















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