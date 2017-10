27 окт 2017



Доступен новый релиз DORO DORO выпустила первый немецкоязычный релиз, "Für Immer", на собственном лейбле Rare Diamonds Productions. В релиз вошло 17 композиций, среди которых такие темы как "Alles Ist Gut", "Herzblut", "Engel", "In Liebe Und Freundschaft", а также немецкие версии классики "Give Me A Reason" ("Ein Stück Ewigkeit") и "My Majesty" ("Jede Seele Tief") и ранее нереализованный трек "Seelied". Альбом доступен на CD и двойном виниле (с двумя бонусами, "Tausend Mal Gelebt" и "Für Immer").















