14 сен 2018



Успехи DORO в чартах Новая работа DORO, "Forever Warriors, Forever United", выпущенная 17 августа на Nuclear Blast, попала в музыкальные чарты по всему миру. Так, к примеру, на своей родине, DORO попала на четвертое место — это лучшие показали в карьере.



Полный список стран и мест выглядит следующим образом:



Finland: #3 (Physical)

Germany: #4

Sweden: #7 (Physical) / #3 (Vinyl) / #18 (Hard Rock)

UK: #2 (Rock) / #15 (Indie)

Switzerland: #13

Austria: #23

Belgium: #57 (Vl) / #92 (Wa)

France: #73



US:



Forever Warriors

#13 Heatseekers/New Artist

#14 Hard Music

#49 Rock



Forever United

#42 Hard Music

#58 Heatseekers/New Artist

Forever Warriors // Forever United

#50 Hard Music

#76 Heatseekers/New Artist















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