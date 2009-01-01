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*Doro*



20 сен 2017 : 		 Видео с выступления DORO

15 сен 2017 : 		 DORO: «Новый альбом готов на 4/5»

30 авг 2017 : 		 Музыканты AMON AMARTH, SABATON, KREATOR на новом альбоме DORO

11 авг 2017 : 		 Новый альбом DORO выйдет в следующем году

19 фев 2017 : 		 Басист DORO выпускает сольный альбом

28 дек 2016 : 		 DORO PESCH почтила память Лемми

17 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD DORO

10 июн 2016 : 		 Трейлер нового релиза DORO

6 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD DORO

27 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD DORO

20 май 2016 : 		 Трейлер нового релиза DORO

19 май 2016 : 		 DORO получила награду "Металлической богини"

19 май 2016 : 		 Музыканты TESTAMENT, QUIET RIOT присоединились к DORO для исполнения хита DIO

13 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD DORO

29 апр 2016 : 		 Концертный релиз DORO выйдет летом

7 апр 2016 : 		 DORO исполнила хит THE SWEET

25 мар 2016 : 		 Новое видео DORO

5 мар 2016 : 		 DORO исполнила песню в честь Лемми

19 фев 2016 : 		 Новый сингл DORO выйдет в апреле

24 дек 2015 : 		 DORO работают над «тяжёлыми и очень быстрыми песнями»

17 ноя 2015 : 		 Остались считанные дни до окончания краудфандинг-кампании DORO

27 окт 2015 : 		 3D-фигурки музыкантов DORO

31 июл 2015 : 		 DORO о новом альбоме

29 май 2015 : 		 Московский концерт DORO будет снят на видео

25 май 2015 : 		 DORO приглашает на свои российские концерты

3 апр 2015 : 		 Видео с выступления DORO

2 мар 2015 : 		 Новый альбом DORO выйдет не раньше 2016 года

22 окт 2014 : 		 BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, JEFF WATERS, JEAN BEAUVOIR, LEATHER LEONE присоединились на сцене к DORO

6 май 2014 : 		 Видео с юбилейных концертов DORO

2 май 2014 : 		 Новый релиз DORO доступен для прослушивания

7 апр 2014 : 		 ANN BOLEYN присоединилась на сцене к DORO

29 мар 2014 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от DORO

3 мар 2014 : 		 Новое видео DORO

1 мар 2014 : 		 Трек-лист сборника на юбилей DORO

13 фев 2014 : 		 DORO выпустит бокс-сет на юбилей

12 дек 2013 : 		 DORO PESCH представила два новых вина

5 дек 2013 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER, HANSI KÜRSCH, MILLE PETROZZA на юбилее DORO

17 окт 2013 : 		 Видео с выступления DORO

12 окт 2013 : 		 DORO снова сыграет королеву доисторических воинов на большом экране

11 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления DORO

9 авг 2013 : 		 DORO отмечает 30-летие творческой деятельности

16 апр 2013 : 		 Приветствие от DORO

13 фев 2013 : 		 Видео с выступления DORO

21 янв 2013 : 		 Смена площадки для московского концерта DORO

2 дек 2012 : 		 DORO на TV

29 ноя 2012 : 		 DORO исполнила песню в честь RONNIE JAMES DIO

26 сен 2012 : 		 DORO отвечает на вопросы

7 сен 2012 : 		 DORO PESCH снимется во второй части фильма "Anuk"

30 авг 2012 : 		 Трек-лист нового альбома DORO

8 авг 2012 : 		 Новое видео DORO

27 июл 2012 : 		 Премьера нового видео DORO состоится на Wacken Open Air

23 июл 2012 : 		 Качественное видео с выступления DORO PESCH

22 июл 2012 : 		 DORO исполнила новую песню

20 июл 2012 : 		 DORO PESCH выступила на пресс-конференции 'Full Metal Cruise'

18 июл 2012 : 		 Новая компиляция DORO попала в немецкие чарты

19 май 2012 : 		 Обложка и название нового альбома DORO

5 май 2012 : 		 Новый ЕР DORO выйдет в августе

1 мар 2012 : 		 Новый альбом DORO выйдет в октябре

19 дек 2011 : 		 Концерт DORO в Гамбурге снят для выпуска на DVD

2 дек 2011 : 		 DORO о рождественском металл-гимне

21 ноя 2011 : 		 DORO выпустит рождественский металл-гимн

12 ноя 2011 : 		 DORO PESCH: новый альбом готов "на 80%"

12 сен 2011 : 		 DORO PESCH сказала, что у неё готово «восемь или девять песен» для следующего альбома

11 сен 2011 : 		 Вокалист ACCEPT присоединился к DORO на концерте

5 сен 2011 : 		 DORO выступила в магазине BEST BUY

2 сен 2011 : 		 Дом DORO PESH в Лонг-Бич (штат Нью-Йорк) разрушен ураганом “Айрин”

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта DORO

11 апр 2011 : 		 Видео с выступления DORO

18 янв 2011 : 		 DORO: «Я хочу умереть на сцене!»

20 ноя 2010 : 		 DORO feat. Tarja - новый фрагмент из DVD

5 ноя 2010 : 		 Трейлер нового DVD DORO

22 окт 2010 : 		 Трейлер нового DVD DORO

15 окт 2010 : 		 Видео DORO с Klaus'ом Meine

9 окт 2010 : 		 DORO PESCH исполнила песню в честь DIO

4 сен 2010 : 		 Дата выхода нового DVD DORO

11 июн 2010 : 		 DORO на NUCLEAR BLAST RECORDS

10 июн 2010 : 		 DORO впервые выступит в Японии

28 май 2010 : 		 DORO о DIO

27 янв 2010 : 		 Бывший гитарист AFTER FOREVER присоединился к DORO

28 дек 2009 : 		 Альбом DORO "Fight" выйдет с бонус-треками

15 дек 2009 : 		 Переиздание альбома DORO "Calling The Wild" выйдет с бонусным диском

29 июл 2009 : 		 Профессиональное видео с концерта DORO в Бонне

29 апр 2009 : 		 DORO открыла сезон DTM

3 фев 2009 : 		 Новое видео DORO

5 янв 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DORO

15 дек 2008 : 		 DORO отпраздновала 25-летний юбилей вместе с участниками SCORPIONS, OVERKILL, Ex-NIGHTWISH

17 ноя 2008 : 		 Еще один сингл от DORO

4 ноя 2008 : 		 Фрагмент новой песни DORO

24 июл 2008 : 		 DORO пригласила фэнов спеть на бэк-вокале на новом сингле

13 фев 2008 : 		 DORO: Новые подробности о предстоящем юбилейном концерте

29 дек 2007 : 		 DORO даст специальный концерт в честь 25-летнего юбилея

21 ноя 2007 : 		 DORO PESCH выпускает EP в честь чемпионки по боксу

1 ноя 2007 : 		 DORO: дата североамериканского релиза "All We Are: The Fight"

13 май 2007 : 		 Новая версия "All We Are" от DORO

9 апр 2007 : 		 DORO перезапишет "All We Are"

24 окт 2006 : 		 Подробности специального релиза DORO 'Warrior Soul Winter Edition'

14 сен 2006 : 		 DORO заканчивает работу над новым DVD

3 сен 2006 : 		 DORO: "Зимняя версия" 'Warrior Soul' в ноябре

5 фев 2006 : 		 DORO перезаписала старую песню WARLOCK

5 окт 2005 : 		 DORO PESCH выпускает новый EP в ноябре

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Видео с выступления DORO

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Видео с выступления DORO в знаменитом клубе Whisky A Go Go, West Hollywood, California, доступно для просмотра ниже.

DORO Performs WARLOCK Classics At Whisky A Go Go (Video)






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