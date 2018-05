13 май 2018



Новый сингл DORO выйдет летом 17 августа состоится выход нового альбома DORO, "Forever Warriors, Forever United", в который войдет 24 новых композиции, а первым синглом с него станет "All For Metal", выход которого намечен на восьмое июня.



«Мы много выступали за последнее время и собрали много впечатлений, встретились с огромным количеством замечательных людей. Это вдохновляет меня особенно. Так что песни и идеи просто вылетали из меня со свистом! И процесс не прекращался даже в студии. В итоге у нас было 50 идей для песен, которые превратились в итоговые 14 тем для альбом. Но потом оказалось, что у нас их уже двадцать, а в итоге и вовсе 24 и записать 'Caruso' я хотела в финале».



В итоге "Forever Warriors, Forever United" представит 19 треков на обычном издании и шесть бонусов на лимитированном варианте. За оформление диска вновь отвечал Geoffrey Gillespie. В записи материала также принимали участие Doug Aldrich (WHITESNAKE, DIO, THE DEAD DAISIES) и бывший участник WARLOCK Tommy Bolan.















