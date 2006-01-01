сегодня



Новая песня SATYRICON "To Your Brethren In The Dark", новая песня группы SATYRICON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Deep Calleth Upon Deep", выход которого запланирован на 22 сентября на Napalm Records.



















+2 -1



( 2 )

просмотров: 500

