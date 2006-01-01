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*Satyricon*



16 сен 2017 : 		 Новая песня SATYRICON

8 сен 2017 : 		 Вокалист SATYRICON о здоровье

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

1 авг 2017 : 		 Трек-лист нового альбома SATYRICON

12 июл 2017 : 		 Обложка нового альбома SATYRICON

15 май 2017 : 		 Барабанщик SATYRICON о новом альбоме

10 май 2017 : 		 SATYRICON на NAPALM RECORDS

23 мар 2017 : 		 SATYRICON поедут в тур осенью

8 мар 2017 : 		 Новый альбом SATYRICON выйдет осенью

15 ноя 2016 : 		 Вокалист SATYRICON о новом материале

11 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

16 сен 2016 : 		 Барабанщик SATYRICON: «Мы отбираем материал для нового альбома»

22 авг 2016 : 		 SATYRICON начнут запись в январе

21 май 2016 : 		 Показ юбилейного издания SATYRICON

19 май 2016 : 		 Переиздание SATYRICON доступно для прослушивания

18 мар 2016 : 		 Переиздание SATYRICON выйдет в мае

6 янв 2016 : 		 Вокалист SATYRICON жалеет о том, что играл в небольших барах

5 окт 2015 : 		 У лидера SATYRICON опухоль мозга

31 авг 2015 : 		 SATYRICON отметят 20-летие "Nemesis Divina" в 2016 году

13 июл 2015 : 		 Новый альбом SATYRICON будет отличаться от всего, что выходило раньше

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

13 май 2015 : 		 У SATYRICON «много нового материала»

5 май 2015 : 		 SATYRICON запишут кавер-версию DEAD KENNEDY

30 апр 2015 : 		 Барабанщик SATYRICON: «Я никогда не пытался кого-либо копировать»

12 апр 2015 : 		 Видео с выступления SATYRICON

6 апр 2015 : 		 SATYRICON открыли европейский тур

14 фев 2015 : 		 Концертный релиз SATYRICON выйдет на Napalm Records

14 янв 2015 : 		 Фрагмент нового DVD SATYRICON

15 дек 2014 : 		 Новый концертный альбом SATYRICON выйдет в марте

22 авг 2014 : 		 SATYRICON планируют начать работу над новым материалом

8 мар 2014 : 		 Вокалист DARKTHRONE на концерте SATYRICON

13 дек 2013 : 		 SIVERT HØYEM выступит с SATYRICON

10 ноя 2013 : 		 Новое видео SATYRICON

27 сен 2013 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

12 сен 2013 : 		 SATYRICON выступили с оперным хором

11 сен 2013 : 		 Интервью с вокалистом SATYRICON

10 сен 2013 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

9 сен 2013 : 		 SATYRICON выступили с оперным хором

5 сен 2013 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

4 сен 2013 : 		 Интервью с вокалистом SATYRICON

30 авг 2013 : 		 Интервью с вокалистом SATYRICON

20 авг 2013 : 		 Интервью с вокалистом SATYRICON

9 авг 2013 : 		 Новая песня SATYRICON

8 авг 2013 : 		 SATYRICON на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

6 авг 2013 : 		 Бонус-треки нового альбома SATYRICON

27 июн 2013 : 		 Обложка нового альбома SATYRICON

17 июн 2013 : 		 Вокалист SATYRICON о новом диске

23 май 2013 : 		 Название нового альбом SATYRICON

20 май 2013 : 		 SATYRICON почти завершили запись

11 май 2013 : 		 SATYRICON выступят с оперным хором

6 апр 2013 : 		 SATYRICON исполнили новую композицию

26 фев 2013 : 		 SATYRICON завершили запись ударных

12 фев 2013 : 		 SATYRICON начали запись

27 янв 2013 : 		 Новый альбом SATYRICON выйдет в сентябре

30 окт 2012 : 		 SATYRICON представят новый материал на фестивале Inferno

9 июн 2012 : 		 Участники SATYRICON, DARKTHRONE и других групп приняли участие в документальном фильме с мемориального концерта Jonas'a Christiansen'a

16 ноя 2011 : 		 SATYRICON в Колумбии

1 апр 2011 : 		 Норвежская девочка перестаёт плакать, когда ей включают музыку SATYRICON

9 ноя 2010 : 		 Фронтмен SATYRICON дал своё имя новой марке вина

12 окт 2010 : 		 SATYRICON 'чувствуют свежесть и перезаряженность'

26 ноя 2009 : 		 SATYRICON проясняет слухи вокруг группы

9 ноя 2009 : 		 В стане SATYRICON грядут перемены

8 окт 2009 : 		 SATYRICON не будут ездить в туры в 2010 году

23 сен 2009 : 		 Последний альбом SATYRICON будет переиздан

22 апр 2009 : 		 SATYRICON выступили вместе с сессионным басистом

15 апр 2009 : 		 Из SATYRICON ушёл басист

26 янв 2009 : 		 Новый видеоклип SATYRICON в сети

5 дек 2008 : 		 Ударник SATYRICON о новом альбоме

7 окт 2008 : 		 SATYRICON: превью нового сингла в сети

2 сен 2008 : 		 SATYRICON опубликовали трек-лист и обложку нового альбома

27 июн 2008 : 		 SATYRICON заменят OPETH на фестивалях

24 июн 2008 : 		 Подробности о новом альбоме SATYRICON

6 июн 2008 : 		 Satyr (SATYRICON) о новом альбоме группы

1 май 2008 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома SATYRICON

18 апр 2008 : 		 Новый ЕР от SATYRICON

23 фев 2008 : 		 SATYRICON выступят в России

17 авг 2007 : 		 SATYRICON продлили контракт с лейблом Roadrunner

20 мар 2007 : 		 SATYRICON: "Требуется новая кровь!"

28 фев 2007 : 		 SATYRICON в 2007 году будут писать новый альбом

7 ноя 2006 : 		 SATYRICON: "Концерты в России были настоящей бомбой!"

15 авг 2006 : 		 Подробности о новом видео SATYRICON "The Pentagram Burns"

25 июл 2006 : 		 SATYRICON выступят в России

14 июл 2006 : 		 Последний альбом SATYRICON выйдет на виниле

15 июн 2006 : 		 Новый сингл SATYRICON летом

22 апр 2006 : 		 Новый видеоклип SATYRICON в сети

15 мар 2006 : 		 Опубликован трек с нового альбома SATYRICON

18 фев 2006 : 		 SATYRICON: обложка и сэмпл с нового альбома

11 фев 2006 : 		 Трек-лист нового альбома SATYRICON 'Now, Diabolical'

24 сен 2005 : 		 SATYRICON соберутся в студию в октябре

23 май 2005 : 		 SATYRICON о новом материале

24 янв 2005 : 		 SATYRICON летом приступят к записи нового альбома

23 дек 2004 : 		 Гитаристы SATYRICON убеждены в своей невиновности

21 дек 2004 : 		 Гитаристам SATYRICON светит 10 лет тюрьмы

7 ноя 2004 : 		 SATYRICON выступят вместе с INFERNAL MAJESTY и 3 INCHES OF BLOOD

30 мар 2004 : 		 Trym подменит барабанщика SATYRICON

26 фев 2004 : 		 Nocturno Culto выступит на сцене с SATYRICON

28 июн 2003 : 		 SATYRICON ищут клавишника

21 мар 2003 : 		 Концерт SATYRICON отменен

30 окт 2002 : 		 Новое видео от SATYRICON

17 окт 2002 : 		 SATYRICON сняли новое видео

25 сен 2002 : 		 Сатира и юмор

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Новая песня SATYRICON

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"To Your Brethren In The Dark", новая песня группы SATYRICON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Deep Calleth Upon Deep", выход которого запланирован на 22 сентября на Napalm Records.

Listen To New SATYRICON Song 'To Your Brethren In The Dark'








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Reflection
16 сен 2017, 17:05		Мне нравится звучание на этом альбоме. Оно в меру "сырое" и в меру "современное". Не знаю, что будет у DB на новом альбоме, но Satyricon выглядит куда интереснее, чем новый CoF.

kind
16 сен 2017, 17:45		16-Авг-17 08:24

https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5441413

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