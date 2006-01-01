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Вокалист SATYRICON : «Мы хотим добить альбом кавер-версий» Вокалист SATYRICON Sigurd "Satyr" Wongraven сообщил в недавнем интервью, что команда хотела бы добить альбом кавер-версий:



«Это то, чем мы занимаемся уже года три — четыре в отрыве от остального, и я надеюсь, что в следующем году мы всё добьём. Изначально всё называлось "Formative Oddities", что полностью отражало содержимое. Это должен был быть материал, который сформировал наш музыкальный вкус, но я не хотел опускаться до банальностей и записывать кавер-версии VENOM или BLACK SABBATH. На нем должны были быть фолк-музыка, классический хард-рок, кое-что из панка и даже что-то электронное, что совсем не типично для экстремального жанра или не относится к очевидным вещам».







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