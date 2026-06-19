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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
*Новое видео MEMOIRA 19
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Samael

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|||| 19 июн 2026

Новое видео SAMAEL



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Hail to the Sun, новое видео SAMAEL, доступно для просмотра ниже.




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19 июн 2026
Altair21
Скукота
19 июн 2026
Corpsegrinder04
Слушаю и думаю, что же мне это говно так напоминает.
Воткнуть вокал Сета, сверху приправить дудками с трамбоном и получится современный скучный Septic Flesh.
19 июн 2026
gravitgroove
Может быть даже хорошо, что они перестали играть чистый блэк метал 90-х. Песни идеальнее Sleep of death в этом жанре сложно представить. И их hellraiser industrial black был интересен, но просто надоел из-за эклектики из синтетики, симфонизма и гинов в структуру песен. Новинка неплоха с точки зрения композиции, просто уже не несет ничего нового.
19 июн 2026
A
ASombre76
Хоть последний альбом мне и не зашел, но эта песенка вполне так. PS: А Ворт прям постарел.
просмотров: 609

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