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ELVENKING на AFM Records



ELVENKING подписали новое соглашение с лейблом AFM Records на выпуск целого ряда релизов. Группа заверяет, что уже работает над новым материалом и обещает, что новые песни захватят слушателей также как и самих музыкантов.













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