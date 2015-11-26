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Elvenking

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14 дек 2018 : 		 ELVENKING на AFM Records

8 сен 2018 : 		 Новое видео ELVENKING

7 ноя 2017 : 		 Новое видео ELVENKING

23 окт 2017 : 		 Новая песня ELVENKING

6 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

24 сен 2017 : 		 Новый альбом ELVENKING выйдет в ноябре

3 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

19 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

12 ноя 2015 : 		 Концертный релиз ELVENKING выйдет в декабре

12 фев 2015 : 		 Видео с текстом ELVENKING

6 май 2014 : 		 Новая песня ELVENKING

29 апр 2014 : 		 Новое видео ELVENKING

6 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома ELVENKING

5 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома ELVENKING

4 мар 2014 : 		 AMANDA SOMERVILLE на новом альбоме ELVENKING

24 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома ELVENKING

11 дек 2013 : 		 ELVENKING начнут запись в декабре

13 сен 2012 : 		 Новое видео ELVENKING

1 авг 2012 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

20 июл 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING

24 май 2012 : 		 JON OLIVA на новом альбоме ELVENKING

3 май 2012 : 		 ELVENKING сменили басиста

13 янв 2012 : 		 ELVENKING начнут запись в феврале

17 июл 2011 : 		 ELVENKING начинают работу над альбомом

4 май 2011 : 		 Из ELVENKING ушел ударник

10 янв 2011 : 		 Новое видео ELVENKING
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ELVENKING на AFM Records



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ELVENKING подписали новое соглашение с лейблом AFM Records на выпуск целого ряда релизов. Группа заверяет, что уже работает над новым материалом и обещает, что новые песни захватят слушателей также как и самих музыкантов.

ELVENKING Signs New Multi-Album Deal With AFM Records





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