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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 55
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 44
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 37
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 23
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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Elvenking

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29 ноя 2024 : 		 Новое видео ELVENKING

14 ноя 2024 : 		 Новый сингл ELVENKING выйдет осенью

28 янв 2024 : 		 Видео с текстом ELVENKING

27 ноя 2023 : 		 Кавер на VENOM от ELVENKING

28 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

3 мар 2023 : 		 Новое видео ELVENKING

20 янв 2023 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

9 дек 2022 : 		 Новое видео ELVENKING

21 янв 2022 : 		 Альбомы ELVENKING выйдут на виниле

29 июл 2021 : 		 ELVENKING перевыпустят дебютный альбом

28 мар 2021 : 		 Новое видео ELVENKING

9 янв 2021 : 		 Видео полного выступления ELVENKING

9 мар 2020 : 		 ELVENKING переносят тур

10 авг 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

13 июл 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

8 июн 2019 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

16 май 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING

14 дек 2018 : 		 ELVENKING на AFM Records

8 сен 2018 : 		 Новое видео ELVENKING

7 ноя 2017 : 		 Новое видео ELVENKING

23 окт 2017 : 		 Новая песня ELVENKING

6 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

24 сен 2017 : 		 Новый альбом ELVENKING выйдет в ноябре

3 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

19 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

12 ноя 2015 : 		 Концертный релиз ELVENKING выйдет в декабре
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Новое видео ELVENKING



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Throes of Atonement, новое видео ELVENKING, доступно для просмотра ниже.




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