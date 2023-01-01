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*Новое видео METALLICA 67
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 50
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 18
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Elvenking

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3 мар 2023 : 		 Новое видео ELVENKING

20 янв 2023 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

9 дек 2022 : 		 Новое видео ELVENKING

21 янв 2022 : 		 Альбомы ELVENKING выйдут на виниле

29 июл 2021 : 		 ELVENKING перевыпустят дебютный альбом

28 мар 2021 : 		 Новое видео ELVENKING

9 янв 2021 : 		 Видео полного выступления ELVENKING

9 мар 2020 : 		 ELVENKING переносят тур

10 авг 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

13 июл 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

8 июн 2019 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

16 май 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING

14 дек 2018 : 		 ELVENKING на AFM Records

8 сен 2018 : 		 Новое видео ELVENKING

7 ноя 2017 : 		 Новое видео ELVENKING

23 окт 2017 : 		 Новая песня ELVENKING

6 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

24 сен 2017 : 		 Новый альбом ELVENKING выйдет в ноябре

3 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

19 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

12 ноя 2015 : 		 Концертный релиз ELVENKING выйдет в декабре

12 фев 2015 : 		 Видео с текстом ELVENKING

6 май 2014 : 		 Новая песня ELVENKING

29 апр 2014 : 		 Новое видео ELVENKING

6 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома ELVENKING

5 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома ELVENKING
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Новое видео ELVENKING



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Bride of Night (feat. Heike Langhans, экс-Draconian), новое видео ELVENKING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Reader Of The Runes - Rapture", выход которого намечен на 28 апреля на AFM Records. Это продолжение истории, начатой в 2019 году с диском "Reader of the Runes — Divination".

"Мы с гордостью представляем нашу новую песню и видео "Bride of Night". Эта композиция, безусловно, представляет собой более мелодичную сторону нашего звучания, одновременно темную и меланхоличную. Мы знаем, что многим нашим фэнам нравится эта сторона Elvenking! Альбом "Reader of the Runes – Rapture" соберет все разнообразные оттенки нашего характерного звучания от более агрессивного до мелодичного, таких песен, как "Bride of Night", так что, прослушав весь альбом, вы почувствуете множество нюансов и разнообразие атмосферы".

Трек-лист:

01. Rapture
02. The Hanging Tree
03. Bride of Night
04. Herdchant
05. The Cursed Cavalier
06. To the North
07. Covenant
08. Red Mist
09. Incantations
10. An Autumn Reverie
11. The Repentant




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