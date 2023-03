сегодня



Новое видео ELVENKING



Bride of Night (feat. Heike Langhans, экс-Draconian), новое видео ELVENKING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Reader Of The Runes - Rapture", выход которого намечен на 28 апреля на AFM Records. Это продолжение истории, начатой в 2019 году с диском "Reader of the Runes — Divination".



"Мы с гордостью представляем нашу новую песню и видео "Bride of Night". Эта композиция, безусловно, представляет собой более мелодичную сторону нашего звучания, одновременно темную и меланхоличную. Мы знаем, что многим нашим фэнам нравится эта сторона Elvenking! Альбом "Reader of the Runes – Rapture" соберет все разнообразные оттенки нашего характерного звучания от более агрессивного до мелодичного, таких песен, как "Bride of Night", так что, прослушав весь альбом, вы почувствуете множество нюансов и разнообразие атмосферы".



Трек-лист:



01. Rapture

02. The Hanging Tree

03. Bride of Night

04. Herdchant

05. The Cursed Cavalier

06. To the North

07. Covenant

08. Red Mist

09. Incantations

10. An Autumn Reverie

11. The Repentant







