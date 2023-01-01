Bride of Night (feat. Heike Langhans, экс-Draconian), новое видео ELVENKING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Reader Of The Runes - Rapture", выход которого намечен на 28 апреля на AFM Records. Это продолжение истории, начатой в 2019 году с диском "Reader of the Runes — Divination".
"Мы с гордостью представляем нашу новую песню и видео "Bride of Night". Эта композиция, безусловно, представляет собой более мелодичную сторону нашего звучания, одновременно темную и меланхоличную. Мы знаем, что многим нашим фэнам нравится эта сторона Elvenking! Альбом "Reader of the Runes – Rapture" соберет все разнообразные оттенки нашего характерного звучания от более агрессивного до мелодичного, таких песен, как "Bride of Night", так что, прослушав весь альбом, вы почувствуете множество нюансов и разнообразие атмосферы".
Трек-лист:
01. Rapture
02. The Hanging Tree
03. Bride of Night
04. Herdchant
05. The Cursed Cavalier
06. To the North
07. Covenant
08. Red Mist
09. Incantations
10. An Autumn Reverie
11. The Repentant
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