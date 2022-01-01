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Новое видео ELVENKING



Rapture, новое видео ELVENKING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Reader Of The Runes - Rapture", выход которого намечен на 24 апреля на AFM Records. http://www.elvenking.net







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