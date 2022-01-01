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*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
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Elvenking

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9 дек 2022 : 		 Новое видео ELVENKING

21 янв 2022 : 		 Альбомы ELVENKING выйдут на виниле

29 июл 2021 : 		 ELVENKING перевыпустят дебютный альбом

28 мар 2021 : 		 Новое видео ELVENKING

9 янв 2021 : 		 Видео полного выступления ELVENKING

9 мар 2020 : 		 ELVENKING переносят тур

10 авг 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

13 июл 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

8 июн 2019 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

16 май 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING

14 дек 2018 : 		 ELVENKING на AFM Records

8 сен 2018 : 		 Новое видео ELVENKING

7 ноя 2017 : 		 Новое видео ELVENKING

23 окт 2017 : 		 Новая песня ELVENKING

6 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

24 сен 2017 : 		 Новый альбом ELVENKING выйдет в ноябре

3 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

19 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

12 ноя 2015 : 		 Концертный релиз ELVENKING выйдет в декабре

12 фев 2015 : 		 Видео с текстом ELVENKING

6 май 2014 : 		 Новая песня ELVENKING

29 апр 2014 : 		 Новое видео ELVENKING

6 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома ELVENKING

5 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома ELVENKING

4 мар 2014 : 		 AMANDA SOMERVILLE на новом альбоме ELVENKING

24 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома ELVENKING
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Новое видео ELVENKING



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Rapture, новое видео ELVENKING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Reader Of The Runes - Rapture", выход которого намечен на 24 апреля на AFM Records.




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