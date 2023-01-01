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*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
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Elvenking

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27 ноя 2023 : 		 Кавер на VENOM от ELVENKING

28 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

3 мар 2023 : 		 Новое видео ELVENKING

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9 мар 2020 : 		 ELVENKING переносят тур

10 авг 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

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14 дек 2018 : 		 ELVENKING на AFM Records

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24 сен 2017 : 		 Новый альбом ELVENKING выйдет в ноябре

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12 фев 2015 : 		 Видео с текстом ELVENKING

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29 апр 2014 : 		 Новое видео ELVENKING
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Кавер на VENOM от ELVENKING



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"Prime Evil", кавер на VENOM от группы ELVENKING, доступен для прослушивания ниже.

«Это особенная для нас во многих отношениях песня. Во-первых, это наше посвящение самой группе, во-вторых, отсыл к тому моменту в нашей жизни, когда металл вошёл в неё на неопределённый срок», — заявила группа.

Трек был записан в таком составе:

Tony Dolan (экс вокалист и басист VENOM) — вокал и бас;
Snowy Shaw (ex-Mercyful Fate, ex-King Diamond, ex-Memento Mori) — ударные;
Damna — вокал и ритм-гитара;
Aydan — соло-гитара, клавишнные;
Lethien — скрипка.

Изначально он входил в японское издание альбома "Reader Of The Runes — Rapture" в качестве эксклюзивного бонуса.




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