Кавер на VENOM от ELVENKING

"Prime Evil", кавер на VENOM от группы ELVENKING, доступен для прослушивания ниже.
«Это особенная для нас во многих отношениях песня. Во-первых, это наше посвящение самой группе, во-вторых, отсыл к тому моменту в нашей жизни, когда металл вошёл в неё на неопределённый срок», — заявила группа.
Трек был записан в таком составе:
Tony Dolan (экс вокалист и басист VENOM) — вокал и бас;
Snowy Shaw (ex-Mercyful Fate, ex-King Diamond, ex-Memento Mori) — ударные;
Damna — вокал и ритм-гитара;
Aydan — соло-гитара, клавишнные;
Lethien — скрипка.
Изначально он входил в японское издание альбома "Reader Of The Runes — Rapture" в качестве эксклюзивного бонуса.
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