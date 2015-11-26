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Elvenking

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21 янв 2022 : 		 Альбомы ELVENKING выйдут на виниле

29 июл 2021 : 		 ELVENKING перевыпустят дебютный альбом

28 мар 2021 : 		 Новое видео ELVENKING

9 янв 2021 : 		 Видео полного выступления ELVENKING

9 мар 2020 : 		 ELVENKING переносят тур

10 авг 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

13 июл 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

8 июн 2019 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

16 май 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING

14 дек 2018 : 		 ELVENKING на AFM Records

8 сен 2018 : 		 Новое видео ELVENKING

7 ноя 2017 : 		 Новое видео ELVENKING

23 окт 2017 : 		 Новая песня ELVENKING

6 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

24 сен 2017 : 		 Новый альбом ELVENKING выйдет в ноябре

3 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

19 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

12 ноя 2015 : 		 Концертный релиз ELVENKING выйдет в декабре

12 фев 2015 : 		 Видео с текстом ELVENKING

6 май 2014 : 		 Новая песня ELVENKING

29 апр 2014 : 		 Новое видео ELVENKING

6 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома ELVENKING

5 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома ELVENKING

4 мар 2014 : 		 AMANDA SOMERVILLE на новом альбоме ELVENKING

24 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома ELVENKING

11 дек 2013 : 		 ELVENKING начнут запись в декабре
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Альбомы ELVENKING выйдут на виниле



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ELVENKING сообщили о том, что в честь 20-летия 11 марта на AFM Records состоится выход виниловых версий альбомов "Heathenreel" и "The Winter Wake" — на таком носителе эти записи будут доступны впервые.

«Мы очень рады, что наконец-то можем объявить о выпуске юбилейных виниловых изданий двух наших самых важных альбомов." ELVENKING комментирует. "Планировалось выпустить их ровно через 20 лет ("Heathenreel") и 15 лет ("The Winter Wake") после оригинальных релизов, то есть в 2021 году, но из-за сложившейся ситуации, вызванной пандемией Covid-19, процесс производства виниловых пластинок претерпел несколько сбоев, поэтому мы были вынуждены отложить их выпуск. Наконец-то мы можем объявить о предварительных заказах!

"Heathenreel" (первоначально выпущенный в 2001 году), безусловно, является нашим самым важным альбомом. Альбом, с которого началось наше путешествие в металле. Альбом, который определил наше место в мире и наше звучание, которое мы использовали для определения "Folk Aggressive Metal". Альбом, который мы делали с самой большой страстью и который хорошо отложился в памяти поклонников металла тех лет. Действительно важный дебют и наше жизненное кредо.

Альбом "The Winter Wake" (первоначально выпущенный в 2006 году) стал поворотным моментом в нашей карьере. Оставаясь самым успешным на сегодняшний день, этот альбом родился после бурной череды событий, которые заставили Elvenking повзрослеть и отказаться от ряда заблуждений и неверных решений, которые разрушали группу вместо того, чтобы способствовать ее развитию и расцвету»



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