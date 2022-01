сегодня



Альбомы ELVENKING выйдут на виниле



ELVENKING сообщили о том, что в честь 20-летия 11 марта на AFM Records состоится выход виниловых версий альбомов "Heathenreel" и "The Winter Wake" — на таком носителе эти записи будут доступны впервые.



«Мы очень рады, что наконец-то можем объявить о выпуске юбилейных виниловых изданий двух наших самых важных альбомов." ELVENKING комментирует. "Планировалось выпустить их ровно через 20 лет ("Heathenreel") и 15 лет ("The Winter Wake") после оригинальных релизов, то есть в 2021 году, но из-за сложившейся ситуации, вызванной пандемией Covid-19, процесс производства виниловых пластинок претерпел несколько сбоев, поэтому мы были вынуждены отложить их выпуск. Наконец-то мы можем объявить о предварительных заказах!



"Heathenreel" (первоначально выпущенный в 2001 году), безусловно, является нашим самым важным альбомом. Альбом, с которого началось наше путешествие в металле. Альбом, который определил наше место в мире и наше звучание, которое мы использовали для определения "Folk Aggressive Metal". Альбом, который мы делали с самой большой страстью и который хорошо отложился в памяти поклонников металла тех лет. Действительно важный дебют и наше жизненное кредо.



Альбом "The Winter Wake" (первоначально выпущенный в 2006 году) стал поворотным моментом в нашей карьере. Оставаясь самым успешным на сегодняшний день, этот альбом родился после бурной череды событий, которые заставили Elvenking повзрослеть и отказаться от ряда заблуждений и неверных решений, которые разрушали группу вместо того, чтобы способствовать ее развитию и расцвету»





