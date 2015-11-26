Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 172
*Новое видео IRON MAIDEN 58
*Новое видео RAGE 55
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 41
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 27
[= ||| все новости группы



*

Elvenking

*



29 июл 2021 : 		 ELVENKING перевыпустят дебютный альбом

28 мар 2021 : 		 Новое видео ELVENKING

9 янв 2021 : 		 Видео полного выступления ELVENKING

9 мар 2020 : 		 ELVENKING переносят тур

10 авг 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

13 июл 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

8 июн 2019 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

16 май 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING

14 дек 2018 : 		 ELVENKING на AFM Records

8 сен 2018 : 		 Новое видео ELVENKING

7 ноя 2017 : 		 Новое видео ELVENKING

23 окт 2017 : 		 Новая песня ELVENKING

6 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

24 сен 2017 : 		 Новый альбом ELVENKING выйдет в ноябре

3 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

19 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

12 ноя 2015 : 		 Концертный релиз ELVENKING выйдет в декабре

12 фев 2015 : 		 Видео с текстом ELVENKING

6 май 2014 : 		 Новая песня ELVENKING

29 апр 2014 : 		 Новое видео ELVENKING

6 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома ELVENKING

5 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома ELVENKING

4 мар 2014 : 		 AMANDA SOMERVILLE на новом альбоме ELVENKING

24 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома ELVENKING

11 дек 2013 : 		 ELVENKING начнут запись в декабре

13 сен 2012 : 		 Новое видео ELVENKING
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ELVENKING перевыпустят дебютный альбом



*
zoom
*
* *
ELVENKING сообщили о том, что в честь 20-летия с момента релиза группа перевыпустит дебютную пластинку Heathenreel.

ELVENKING Celebrate 20th Anniversary Of Debut Album; Special Edition Re-Release In Planning В 



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 199

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом