28 янв 2024



Видео с текстом ELVENKING



"Ethel", новое видео с текстом группы ELVENKING, доступно для просмотра ниже. Это ранее неизданный бонус трек с последнего студийного альбома группы "Reader of the Runes - Rapture", вышедшего в прошлом году. http://www.elvenking.net







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