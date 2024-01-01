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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Elvenking

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28 янв 2024 : 		 Видео с текстом ELVENKING

27 ноя 2023 : 		 Кавер на VENOM от ELVENKING

28 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

3 мар 2023 : 		 Новое видео ELVENKING

20 янв 2023 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

9 дек 2022 : 		 Новое видео ELVENKING

21 янв 2022 : 		 Альбомы ELVENKING выйдут на виниле

29 июл 2021 : 		 ELVENKING перевыпустят дебютный альбом

28 мар 2021 : 		 Новое видео ELVENKING

9 янв 2021 : 		 Видео полного выступления ELVENKING

9 мар 2020 : 		 ELVENKING переносят тур

10 авг 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

13 июл 2019 : 		 Новое видео ELVENKING

8 июн 2019 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

16 май 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING

14 дек 2018 : 		 ELVENKING на AFM Records

8 сен 2018 : 		 Новое видео ELVENKING

7 ноя 2017 : 		 Новое видео ELVENKING

23 окт 2017 : 		 Новая песня ELVENKING

6 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

24 сен 2017 : 		 Новый альбом ELVENKING выйдет в ноябре

3 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

19 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

12 ноя 2015 : 		 Концертный релиз ELVENKING выйдет в декабре

12 фев 2015 : 		 Видео с текстом ELVENKING

6 май 2014 : 		 Новая песня ELVENKING
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|||| 28 янв 2024

Видео с текстом ELVENKING



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"Ethel", новое видео с текстом группы ELVENKING, доступно для просмотра ниже. Это ранее неизданный бонус трек с последнего студийного альбома группы "Reader of the Runes - Rapture", вышедшего в прошлом году.




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