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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 23
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 17
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Elvenking

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12 фев 2015 : 		 Видео с текстом ELVENKING
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|||| 14 ноя 2024

Новый сингл ELVENKING выйдет осенью



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ELVENKING сообщили о заключении контракта с лейблом Reaper Entertainment на котором 29 ноября состоится релиз нового сингла "Throes Of Atonement".

«Мы очень рады начать новую главу нашей карьеры с новым лейблом, после 24 лет работы с одним и тем же. Мы на самом деле чувствуем себя очень далекими от того, как хэви-метал воспринимается в наши дни; мы выросли в конце 80-х и в 90-е годы и до сих пор верим в то, каким был металл в тот период. Поэтому нам очень приятно работать с ребятами из Reaper, у которых такое же видение музыки, как и у нас».

Reaper Entertainment добавляет: «Мы очень рады, что легендарные Elvenking стали частью семьи Reaper. Мы являемся поклонниками их музыки уже много лет и очень рады, что сможем вместе завершить трилогию Readers Of The Runes. С нетерпением ждем грядущего сингла и приветствуем группу в наших рядах!»

ELVENKING Sign With Reaper Entertainment; "Throes Of Atonement" Single To Be Released Novemember 29th




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