Новый сингл ELVENKING выйдет осенью



ELVENKING сообщили о заключении контракта с лейблом Reaper Entertainment на котором 29 ноября состоится релиз нового сингла "Throes Of Atonement".



«Мы очень рады начать новую главу нашей карьеры с новым лейблом, после 24 лет работы с одним и тем же. Мы на самом деле чувствуем себя очень далекими от того, как хэви-метал воспринимается в наши дни; мы выросли в конце 80-х и в 90-е годы и до сих пор верим в то, каким был металл в тот период. Поэтому нам очень приятно работать с ребятами из Reaper, у которых такое же видение музыки, как и у нас».



Reaper Entertainment добавляет: «Мы очень рады, что легендарные Elvenking стали частью семьи Reaper. Мы являемся поклонниками их музыки уже много лет и очень рады, что сможем вместе завершить трилогию Readers Of The Runes. С нетерпением ждем грядущего сингла и приветствуем группу в наших рядах!»







