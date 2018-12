Новое видео SWALLOW THE SUN

сегодня



Финские кудесники дэт-дума, SWALLOW THE SUN, выпустит новую работу, получившую название "When A Shadow Is Forced Into The Light", 25 января 2019 на Century Media Records. Месяцем ранее состоится премьера первого сингла из этого диска, 14-минутного трека "Lumina Aurea", который будет доступен как в цифровом варианте, так и на 12"-виниле. В записи этого трека в качестве гостей принимали участие Einar Selvik из WARDRUNA и Marco I из THE FORESHADOWING.



Трек-лист:



01. When A Shadow Is Forced Into The Light



02. The Crimson Crown



03. Firelights



04. Upon The Water



05. Stone Wings



06. Clouds On Your Side



07. Here On The Black Earth



08. Never Left



Трек-лист "Lumina Aurea":



01. Lumina Aurea



02. Lumina Aurea (instrumental version)



Видео на заглавный трек из нового ЕР, доступно ниже. http://www.swallowthesun.net







