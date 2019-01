сегодня



Новое видео SWALLOW THE SUN



“Firelights”, новое видео группы SWALLOW THE SUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "When A Shadow Is Forced Into The Light", 25 января 2019 на Century Media Records.



Трек-лист:



01. When A Shadow Is Forced Into The Light

02. The Crimson Crown

03. Firelights

04. Upon The Water

05. Stone Wings

06. Clouds On Your Side

07. Here On The Black Earth

08. Never Left

















