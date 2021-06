31 май 2021



Первый концертный релиз SWALLOW THE SUN выйдет летом



SWALLOW THE SUN тридцатого июля на Century Media Records выпустят первый официальный концертный альбом "20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki", который будет доступен в варианте 2CD+DVD Digipak, Gatefold 3LP+DVD и в цифровом виде. Винилы следующих цветов:



- Black vinyl, unlimited

- Golden vinyl, limited to 200 copies worldwide, only available at Levykauppa Äx

- Dark green vinyl, limited to 200 copies worldwide, available at CMDistro

- Deep blood red vinyl, limited to 200 copies worldwide, only available at EMP

- Mint colored vinyl, limited to 200 copies worldwide, only available Nuclear Blast

- Glow in the dark vinyl, limited to 200 copies worldwide, only available at the official band store







