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Новое видео SWALLOW THE SUN



Charcoal Sky, новое видео SWALLOW THE SUN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Shining”, релиз которого намечен на 28 октября. http://www.swallowthesun.net







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