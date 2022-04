сегодня



Новое видео SWALLOW THE SUN



"This House Has No Home", новое видео группы SWALLOW THE SUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Moonflowers", выпущенного 19 ноября на Century Media.



Трек-лист:



01. Moonflowers Bloom In Misery



02. Enemy



03. Woven Into Sorrow



04. Keep Your Heart Safe From Me



05. All Hallows' Grieve (featuring Cammie Gilbert)



06. The Void



07. The Fight Of Your Life



08. This House Has No Home







