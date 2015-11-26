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Swallow the Sun

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5 янв 2019 : 		 Новый сингл SWALLOW THE SUN

21 дек 2018 : 		 Новое видео SWALLOW THE SUN

14 ноя 2018 : 		 Новый альбом SWALLOW THE SUN выйдет зимой

14 ноя 2015 : 		 Новое видео SWALLOW THE SUN

3 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от SWALLOW THE SUN

16 окт 2015 : 		 Видео с текстом от SWALLOW THE SUN

6 окт 2015 : 		 Видео с текстом от SWALLOW THE SUN

18 сен 2015 : 		 Детали тройного альбома SWALLOW THE SUN

19 авг 2015 : 		 SWALLOW THE SUN завершили работу над тройным альбомом

16 июн 2015 : 		 SWALLOW THE SUN на CENTURY MEDIA

15 окт 2012 : 		 Видео с выступления SWALLOW THE SUN

5 янв 2012 : 		 Новое видео SWALLOW THE SUN

9 ноя 2011 : 		 Детали нового альбома SWALLOW THE SUN

29 сен 2011 : 		 SWALLOW THE SUN начали запись

17 янв 2011 : 		 SWALLOW THE SUN: в работе десять песен для нового альбома

2 май 2010 : 		 Конкурс от SWALLOW THE SUN

11 ноя 2009 : 		 SWALLOW THE SUN выпустили сингл с участием гитариста MARILLION

30 окт 2009 : 		 Еще один трек SWALLOW THE SUN

21 окт 2009 : 		 Еще один трек SWALLOW THE SUN

15 окт 2009 : 		 Новая песня SWALLOW THE SUN

21 сен 2009 : 		 Обложка и семплы нового альбома SWALLOW THE SUN

20 июл 2009 : 		 Новый альбом SWALLOW THE SUN выйдет в ноябре

12 июн 2009 : 		 Детали нового альбома SWALLOW THE SUN

19 май 2009 : 		 SWALLOW THE SUN нашли нового барабанщика

25 фев 2009 : 		 Новости от SWALLOW THE SUN

26 сен 2008 : 		 SWALLOW THE SUN : новый ЕР возглавил финский чарт
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Новый сингл SWALLOW THE SUN



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Финские мастера меланхолии SWALLOW THE SUN опубликовали новую песню под названием "Upon The Water". Трек, на написание которого музыкантов сподвигла трагическая смерть южноафриканской вокалистки Aleah Liane Stanbridge, войдёт в предстоящий альбом "When A Shadow Is Forced Into The Light", выходящий 25 января.



SWALLOW THE SUN Releases






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КомментарииСкрыть/показать 7 )

mayhem666


5 янв 2019, 13:05		Шикарный трек!

ArmorRat


5 янв 2019, 13:45		Максимально гейская музыка

mayhem666


5 янв 2019, 13:56		А какая не гейская?

ArmorRat


5 янв 2019, 14:00		Bunzur

michael777


5 янв 2019, 15:23		Звучание шикарное!

sike


5 янв 2019, 18:02		ArmorRat, ты настолько несмешной толстый тролль... троллить то нужно весело

ArmorRat


5 янв 2019, 18:04		Ты скозал?


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