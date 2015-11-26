Новый сингл SWALLOW THE SUN

Финские мастера меланхолии SWALLOW THE SUN опубликовали новую песню под названием "Upon The Water". Трек, на написание которого музыкантов сподвигла трагическая смерть южноафриканской вокалистки Aleah Liane Stanbridge, войдёт в предстоящий альбом "When A Shadow Is Forced Into The Light", выходящий 25 января.
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