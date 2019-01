сегодня



Новый сингл SWALLOW THE SUN



Финские мастера меланхолии SWALLOW THE SUN опубликовали новую песню под названием "Upon The Water". Трек, на написание которого музыкантов сподвигла трагическая смерть южноафриканской вокалистки Aleah Liane Stanbridge, войдёт в предстоящий альбом "When A Shadow Is Forced Into The Light", выходящий 25 января.



















