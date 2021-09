Новое видео SWALLOW THE SUN

сегодня



SWALLOW THE SUN выпустят новую работу, получившую название "Moonflowers", девятнадцатого ноября. Помимо различных вариантов издания появится также специальная инструментальная версия этого материала, который был записан в церкви Sipoo группой TRIO NOX. Каждый из этих треков будет выпущен со специальным анимированным видеорядом, созданным Dronicon Films, — по одному треку в неделю, и в итоге приведёт к первому синглу с этого диска.



Juha Raivio: «Я прекрасно знаю, что не должен этого говорить, но я глубоко ненавижу этот альбом. Я ненавижу то, куда он меня ведёт, что он заставляет меня чувствовать, и что он значит для меня лично. Я бы хотел, чтобы этого не было. Но при всей его честности у меня нет другого выбора, кроме как любить его. Это всё, что для меня важно в музыке, и неважно, что я чувствую, лишь бы это было так. Для меня этот альбом — как зеркало глубочайшего саморазочарования. Даже я всё ещё хочу верить, что во мне есть и может быть нечто большее. Но мне не нужно и не хочется говорить об этом больше. Ведь для каждого из нас музыка значит совершенно разные вещи в зависимости от того, как мы проходим свой собственный путь, и это прекрасная вещь в музыке. Нет правильного или неправильного.



После того как я закончил сочинять всю музыку для этого альбома осенью 2020 года, я начал писать небольшие инструментальные версии песен альбома для скрипки, альта, виолончели и фортепиано. В основном потому, что мне было интересно, каково это — услышать все эти песни сначала в виде этих интимных версий, а не в виде полного альбома группы. Было поистине прекрасно увидеть и услышать, как эти песни оживают в такой форме, записанные вживую в огромной церкви в Финляндии. Возможность услышать эхо этой музыки, отражающееся от стен церкви, и почувствовать душу этих старинных деревянных инструментов, на которых играли настоящие люди в этом священном месте. Что-то в звучании струн вдохнуло ту хрупкую красоту в эти песни, которые несут в себе столько боли. Сейчас, вспоминая прошлое, возможно, я сочинил эти версии только для себя, чтобы иметь возможность услышать и почувствовать хотя бы какую-то красоту и утешение в этих песнях, а может быть...



В этот раз я хотел сам создать обложку альбома, чтобы она была такой же брутально честной лично для меня, как и музыка. Поэтому я изобразил луну на обложке "Moonflowers" своей собственной кровью и украсил её цветами, которые я собрал и засушил весной 2016 года. Возможно, это не самое выдающееся произведение искусства, когда-либо созданное в этом мире, но для меня это значит абсолютно всё. Я не собирался писать новую музыку до того, как двинулся бы в правильном направлении в своей жизни, но в конце концов вся эта музыка просто вырвалась из меня во время долгих ночей этой сокрушающей надежды и бесконечной тюрьмы. В конце концов что-то выросло из этой пустоты, и написание этих песен заставило меня много думать о лунных цветах, которые расцветают в самый тёмный час ночи, так что это название показалось мне правильным для альбома».



Трек-лист:



01. Moonflowers Bloom In Misery



02. Enemy



03. Woven Into Sorrow



04. Keep Your Heart Safe From Me



05. All Hallows' Grieve (featuring Cammie Gilbert)



06. The Void



07. The Fight Of Your Life



08. This House Has No Home



Видео на инструментальную версию "This House Has No Home" доступно ниже.







