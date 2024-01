сегодня



Бокс-сет синглов SWALLOW THE SUN выйдет весной



Alone Records сообщили о том, что 30 апреля состоится релиз бокс-сета синглов SWALLOW THE SUN "The Singles Collection (The Spinefarm Years)", который будет доступен тиражом в 300 копий на разноцветных винилах, тиражом в 700 копий на черном виниле:



- The Morning Never Came:

1. Swallow (Horror Pt. I)

2. Through Her Silvery Body



- Ghosts Of Loss:

1. The Giant

2. The Ship



- Plague Of Butterflies:

1. Losing The Sunsets

2. Plague Of Butterflies

3. Evael 10:00



- Hope:

1. Don't Fall Asleep (Horror Pt. II)

2. Justice Of Suffering



- New Moon:

1. New Moon

2. These Woods Breathe Evil



- Emerald Forest And The Blackbird:

1. Cathedral Walls

2. Hate, Lead The Way!







