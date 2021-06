сегодня



Фрагмент нового релиза SWALLOW THE SUN



SWALLOW THE SUN тридцатого июля на Century Media Records выпустят первый официальный концертный альбом "20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki", который будет доступен в варианте 2CD+DVD Digipak, Gatefold 3LP+DVD и в цифровом виде. Винилы следующих цветов:



- Black vinyl, unlimited

- Golden vinyl, limited to 200 copies worldwide, only available at Levykauppa Äx

- Dark green vinyl, limited to 200 copies worldwide, available at CMDistro

- Deep blood red vinyl, limited to 200 copies worldwide, only available at EMP

- Mint colored vinyl, limited to 200 copies worldwide, only available Nuclear Blast

- Glow in the dark vinyl, limited to 200 copies worldwide, only available at the official band store



Фрагмент из этого релиза — “Don’t Fall Asleep (Horror, Pt. II)" [Live in Helsinki] — доступен для просмотра ниже.







